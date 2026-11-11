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水情比往年樂觀 林元鵬：明年春節以前供水穩定

珍珠串計畫2031年前完成 下一步推動「雙幹管」

全台水資源大體檢 水利署：供水比需求多1至2成

10月以後，台灣進入枯水期，水利署今（11）日表示，目前全台主要水庫蓄水率維持在85%至100%，再加上中央氣象署預估，接下來1季降雨偏多，明年春天受到極強聖嬰現象影響將有較多雨勢，水利署長林元鵬表示，對於明年春節前的水情「審慎樂觀」，認為比往年狀況好，但仍會留意明年春雨降雨，採取較為保守作為。水利署指出，受到10月下旬薔琵颱風為全台水庫挹注2.76億度供水，全台水庫都維持在85%至100%，其中石門、寶山－寶二、永和山等水庫都在滿庫；曾文－烏山頭水庫蓄水率也達到85%，整體庫容量比往年都還要更充足。而10月進入枯水期，降雨將會較集中在北部及東部，中南部地區則會進入乾季，但據中央氣象署預估，12月、1月、2月等未來1季雨量預估將會是正常偏多；按歷史資料分析，今年發生極強聖嬰現象，往往隔年春季，降雨也會偏多，因此對於整體水情都偏向樂觀。對此，林元鵬表示，85%以上的蓄水量優於過去同期，但台灣水庫往往都需要滿庫2至4次才有辦法支應全年用水。他評估，南部水情到明年5月底不會有太多影響，點名石門水庫因用水量大，寶山水庫用水量大但水庫小，所以還是會有供水壓力。他表示，有信心明年春節以前供水都可以相當穩定，後續將關注明年春雨狀況，畢竟降雨都還是存在不確定性，也提醒近年梅雨季都有推遲情形，因此水利署針對供水準備不會只考慮到5月底就當作進入豐水季。即便今年至明年初水情偏樂觀，但包括銜接各台灣不同水域的珍珠串計畫、水庫清淤、多元水源開發等工作，水利署也並未怠慢。林元鵬提到，珍珠串計畫從2017年前瞻基礎建設開始推動，總共規劃16條幹管，目前為止已經完成11條，並且預計在接下來的3至5年內完成剩餘的5條管線，將可以把台灣各大區域管線串聯，對於跨域水資源調度相當重要。而談到下一步，林元鵬說，這些幹管就像是人體之內的大動脈一樣，但同時也會需要有副動脈來維持。他舉例，2016年高雄美濃大地震，台南維冠大樓倒塌就剛好壓斷台南永康地區的主要幹管，導致台南停水超過1個禮拜。因此，水利署及台水提出「雙幹管」計畫，讓重要都會人口密集區、產業園區及科學園區等不僅有一條輸水管線，更必須有其餘的幹管可以支應，讓用水有雙重保障。他說，目前水利署與台水已編列約199億元、規劃17條備援管線，目標在2028年完工。他強調，這並非是雙幹管計畫的終點，而是會循著科學園區規劃、產業園區規劃，以及都市計畫進行擴算。針對每5年必須檢討的水資源經理基本計畫，相當於台灣水資源大體檢，林元鵬說，該計畫攸關到台灣整體用水，更是廠商建廠、開發案的重要依據，他表示，依照現在的水資源開發、科技造水、漏水改善等計畫，目前供水量比需求量多1至2成，備援能力更是高達 40% 以上，「所以我們現在目前供水是相對穩定的。」