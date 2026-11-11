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國民黨支持者在「洋流」店家「又一村」水餃店前叫囂，而國民黨台北市議員秦慧珠日前與民進黨台北市長候選人沈伯洋在政論節目同台，因各自比號次3號，卻被藍營支持者攻擊。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（11）日表示，近期有店家、候選人遭到出征，讓當事人承受相當大的壓力，相互攻擊、製造對立，甚至造成社會撕裂，絕非民主選舉應有的精神與價值；他向支持者呼籲，尊重彼此不同的意見與立場，不要相互攻訐，保持正向、陽光的選舉原則，讓不同立場彼此尊重、不同意見相互包容，才能共同守護得來不易的民主成果，以及人民當家作主的權利。民進黨下午舉行中常會，據轉述，賴清德於會中表示，距離地方大選投票日，只剩下17天，最近，明顯感受到選舉熱度逐漸升高，民眾對候選人的關注持續增加，也更加積極表達各自的立場與看法。他說，民主的真諦，就是讓每一個人都能自由表達立場，充分展現不同的意見與主張，無論支持哪一位候選人，每個人都有表達意見的自由，也都應該受到尊重，不應受到任何不當干預或滋擾。賴清德指出，近期有些店家或個人，僅僅因為表態支持特定候選人，或是媒體採訪特定候選人，就遭受不當侵擾，甚至受到出征，讓當事人承受相當大的壓力，這樣以騷擾、施壓的方式干預他人表達意見的行為，不僅侵犯個人自由表達的權利，更違背民主社會應有的基本素養與價值。賴清德說，民主選舉的目的，在於透過理性討論與公共政策的辯論，凝聚社會共識，選出最能代表人民、為大眾服務的人選，相互攻擊、製造對立，甚至造成社會撕裂，絕非民主選舉應有的精神與價值。賴清德說，希望所有候選人及競選團隊，在進行各項競選活動時，都能尊重民眾表達個人意願的自由，儘量避免對民眾的日常生活造成干擾。賴清德呼籲所有支持者，尊重彼此不同的意見與立場，不要相互攻訐，即使遇到挑釁或謾罵，也要展現理性與風度，不以情緒回應情緒，更不要讓個別衝突擴大為社會對立。他說，保持正向、陽光的選舉原則，讓不同立場彼此尊重、不同意見相互包容，才能共同守護得來不易的民主成果，以及人民當家作主的權利。賴清德提到，要提醒所有的候選人及競選團隊，以及協助輔選的黨公職，現在的選戰，已經來到最後一段的上坡路，「但我們還沒有贏，絕對不能有絲毫的鬆懈，必須持續努力，在最後一哩路，為了實現帶給人民更好生活的目標，大家更要踏穩每一步、堅定向前，以積極、正向的態度，爭取更多選民的認同與支持，直到成功登頂的那一刻」。