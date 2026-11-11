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中廣前董事長趙少康近日為了藍白合議題，怒槓黨中央，甚至揚言退黨。今（11）日他再直言，黨中央應該要檢討，為何六都候選人都不找黨主席鄭麗文站台？是中央政策還是形象有什麼問題，黨中央的政策跟候選人想贏的訴求有沒有衝突？為何現在做民調支持藍比支持綠少，是擔心被報復，還是不覺得支持藍很光榮，黨中央應該檢討。《風傳媒》報導指出，國民黨縣市長候選人包括台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川冷處理、切割國民黨主席鄭麗文，趙少康說，黨中央本來代表黨，黨主席非常重要，以前縣市長候選人慣例會邀請站台，這次有沒有邀，候選人跟黨中央最清楚，還剩18天，沒邀黨中央自己要檢討，為何都沒邀，要去還要主動跟候選人講，這滿奇怪的，中央政策、形象有什麼問題？是不是擔心黨主席來影響選票，自己要檢討。被問到形象問題出在哪，趙少康長嘆一口氣，稱他覺得黨中央的政策會不會影響到候選人，特別是單一選區的候選人，因為單一選區候選人基本上要拿到過半選票，所以這個時候黨中央政策，跟候選人想要贏的訴求有沒有衝突？如果沒有衝突，當然歡迎，如果有衝突，地方候選人就會害怕。所以他們要去檢討，黨中央的政策跟地方的候選人政策，到底有沒有衝突的地方？趙少康表示，黨中央應該嚴肅思考兩件事，第一件就是，為什麼六都主要候選人都不找黨主席來站台？這是一定要檢討，「為什麼不找我呢？」第二個，就是說，為什麼現在做民調，說自己支持藍軍的，比說自己支持綠軍的少，什麼可以這樣？這到底不正常嘛。趙少康表示，一方面可能是擔心綠色恐怖被報復，也不知道打電話是誰，另外也有可能這人政治態度改變了，或者他不覺得支持藍軍很光榮，因為覺得很光榮就大膽講。各種可能都有，但是黨中央這件事情還是要檢討，候選人特別要呼籲這些人，不管你現在做民調表不表態，投票的時候要出來投票，這才是關鍵。