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韓國京畿道城南市盆唐區今（11）日早上發生一起重大連環車禍，一輛公車行經路口處突然失控，接連撞擊前方正在停等紅燈的32輛車輛，造成多達57人受傷，其中包括9人重傷，幸好均無生命危險。事故原因仍待釐清，警方目前已排除酒駕可能性，正針對煞車失靈等車輛故障原因展開深入調查。根據《韓聯社》報導，事故發生於當地時間11日上午7時34分左右。一名60多歲的公車駕駛A男，駕駛340號市內公車行經城南市盆唐區野塔洞一處十字路口附近。公車在長達100至150公尺的距離內完全無法煞停，一路追撞前方正在停等紅綠燈號誌的4輛公車、1輛貨車及27輛轎車，總計波及32輛車，最終公車撞上中央分隔島才終於得以停下。根據現場監視器畫面顯示，該輛公車衝入停等車陣中時撞擊力道猛烈，部分遭撞擊的轎車甚至被強大的衝擊力甩飛至鄰近車道，過程相當驚險。公車內部的照片同樣顯示了撞擊當時的猛烈程度，車內滿是碎玻璃，乘客的隨身物品散落一地。這起嚴重連環追撞車禍共造成57人受傷，其中包括駕駛A男在內的9人重傷，另有48人輕傷，均已送往附近醫院治療。救護人員表示，目前所有傷者均無生命危險；不過由於受害車輛中包含數輛載客公車，傷亡人數仍有再增加的可能。肇事駕駛A男在接受初步調查時供稱，事發當時「煞車完全無法運作」。警方在現場進行酒精測試後，已排除酒駕的嫌疑，後續將針對其是否服用藥物進行篩檢，並嚴密檢查車輛機械狀況以釐清確切事故原因。受此事故影響，事故現場雙向道路一度暫時封閉以進行救援與清運，造成早晨上班通勤時段嚴重堵塞。目前事故車輛已全部移除，該路段的交通管制也已解除，恢復正常通行。