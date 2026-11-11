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▲梅艷芳當年到台南做工地秀，原PO不但跟偶像握到手，還拿到梅姑的親筆簽名。（圖／網友Jeremy Chen授權提供）

▲梅艷芳當晚現身台南兵仔市附近，身旁圍著大批工作人員、保全和民眾，還有員警到現場維安。（圖／網友Jeremy Chen授權提供）

香港女兒、傳奇女星梅艷芳（梅姑）因為子宮頸癌病逝至今近23年，仍有不少粉絲不時分享她昔日倩影，想念一代巨星的風采，近日有網友翻出梅姑約34年前到台南做工地秀的照片，透露她當天搭乘馬車進場，自己也幸運地跟梅艷芳握到手，大呼：「人超級好！」一名網友「Jeremy Chen」在臉書社團老照片交流道發文，分享梅艷芳在1992前後飛來台南為工地秀登台演出的照片，可見傍晚時分，梅姑梳著乾淨髮髻，戴著大耳環，穿一件頗有未來感的銀色大翻領外套，現身台南市永康區中華路兵仔市附近，身旁簇擁著大批工作人員、保全和民眾，還有員警到現場維持秩序。原PO表示：「她（梅艷芳）一到現場走下車，我就放下了面子跟矜持，馬上衝過去說，我可以跟妳握手嗎？因為我知道我不這麼做將永遠錯過跟她握手跟簽名的機會...我是第一個跟她到握手又拿到簽名的人！最近梅艷芳的骨灰罈被偷還沒找到...希望事情可以有個圓滿的結果。」並秀出一張便條紙，上頭有梅姑用原子筆簽的親筆簽名。此外，該篇貼文還「釣出」當年策畫這場活動的廣告企劃人員，透露當天公司裡的人只有建設公司老闆跟梅艷芳合照，其餘的人都被檔在外圍，避免打擾她，網友表示：「照片裡的她好美，她本人一定很有氣勢」、「嘩！真難得可見面，畢竟她在香港比較多！」民國七十年代，台灣房地產經濟起飛，許多建商都會請當紅藝人到工地作秀宣傳，當時港星在台灣秀場與建商行銷非常搶手，據傳，出席一場工地秀價碼最高的是成龍（350萬元），再來是張曼玉（200萬元），接著是鍾楚紅和林青霞（100萬元），梅艷芳單場酬勞則預估落在100萬元至200萬元以上。