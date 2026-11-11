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「華語音樂教父」羅大佑日前接受媒體人唐湘龍專訪，不僅點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴等民進黨政治人物「未婚未育」，質疑他們不會為下一代設想，更拋出「外省人被欺負慘了，再不出來投票就完了」等言論，引發爭議。這讓聯電創辦人曹興誠簡直是聽不下去，重砲開轟：「羅大佑還活著，但腦袋好像壞了。」曹興誠指出，羅大佑的歌，過去自己很喜歡，因為他的歌不高亢，不需要很好的嗓子，所以連自己也可以唱得不討人厭。不過最近羅大佑跟唐湘龍說：「外省人被欺負慘了，再不出來投票就完了」，讓曹興誠感到非常吃驚。曹興誠坦言，自己是道地的外省人，一歲半來台，家父在清水中學教書，要養一家九口，可謂清寒無比；但他有機會唸建中、台大、交大，後來參與開創台灣半導體產業，這都是台灣給他的機會。所以羅大佑說「外省人被欺負慘了」，絕非事實，自己有義務站出來，嚴厲加以駁斥。曹興誠表示，羅大佑當然有權批評任何政治人物，但要有事實依據，不能濫用其知名度，幫中共在台灣製造動亂。現在的台灣人，不論自認是本省人還是外省人，都飽受中共的壓迫，事實是「台灣人被中共欺負慘了」。所以這次不出來投票支持洋流，台灣未來就完了。「我近年來一直提醒大家，中共是病毒；跟中共混久了，會感染病毒，是非不分。」曹興誠強調，這也是蔣經國先生堅持與中共「不接觸、不談判、不妥協」的原因。現在羅大佑不幸染上了病毒，請大家正視這個真正悲慘的事實。