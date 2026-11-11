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藍營里長候選人擬將脊髓損傷者逐社區 馬郁雯怒了

要求候選人致歉 馬郁雯政見列全齡友善步道

選戰進入倒數階段，國民黨前鎮區里長候選人竟在文宣上寫道「『成功之家』進住脊髓損傷者，搭乘電梯影響該棟住戶等候時間甚久，擬建請社會局將其遷離社區」，對此出生高雄的議員候選人馬郁雯直呼難以置信並感到憤怒，此舉是赤裸裸對於脊髓損傷者、身障者的惡意且毫不遮掩，更是對於「無障礙共融」理念，最嚴重的打壓與退步，要求該候選人公開向脊髓損傷者致歉，「為你的野蠻、排他，好好道歉！」高雄市前鎮區忠純里長候選人馬龍榮競選文宣竟寫道，研擬將脊髓損傷者遷離社區，否則影響其他住戶搭乘電梯。對此出生高雄的馬郁雯發出嚴厲譴責，感到非常難以置信且憤怒，認為這樣赤裸裸對於脊髓損傷者、身障者的惡意，毫不遮掩，絲毫沒有任何同理心，身爲一個想為社區服務的里長候選人，竟是用這樣的視角，來對待脊髓損傷者，不僅排他、冷漠，更是對於「無障礙共融」理念，最嚴重的打壓與退步。馬郁雯說，自己長期關懷脊隨損傷者，透過輪椅體驗，學著用脊隨損傷者的視角，去感受他們的日常，坐上輪椅那一刻，才真正明白「你以為的日常，比你想像中的，還要艱難非常多」，有些路段，他們得比別人繞上10幾分鐘，甚至半小時的路程；所謂的「環境設施友善」，其實多數未真正貼近需求，這是生活上的不便，還未提及的是那些心理上的「挫折」。至於該候選人回應是住戶提出建議，團隊不小心誤植上文宣，馬郁雯批評，這樣的回應，不只沒肩膀，還把責任推給住戶，非常沒擔當，且非常難過，在進步、開化的社會氛圍下，仍存在著這樣的仇視與惡意，自己一直認為打造理解與包容的環境是非常重要的事，政治是眾人之事，即便多數人的需求該被關注，但也不能去忽視少數族群的需求，「平衡」是社會進步的過程中非常重要的價值。最後馬郁雯強調，自己在這次政見中也列入，「打造全齡友善步道，輪椅使用者、推車族順暢無阻」，一直都認為打造理解、共融的環境，不只是針對脊髓損傷者，而是任何一位有需要的人，要求該候選人公開向脊髓損傷者致歉，「為你的野蠻、排他，好好道歉！」