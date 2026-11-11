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幫女兒徵婚卻寫罩杯？近日一名父親在Threads幫23歲的女兒公開徵婚，然而徵婚條件上居然打了「罩杯不知道」，貼文曝光後，女星蘿莉塔直接看不下去，發文痛批：「真的好噁心！」質疑父親平常是不是都盯著女兒胸部看，令人作嘔。一名父親近日在Threads替23歲女兒公開徵婚，他介紹女兒獨立、會做菜又擅長烘焙，還說女兒多才多藝，曾經學過陶笛、獨輪車，同時強調家裡不收聘金「不是在賣女兒」，然而接下來爸爸居然在罩杯、體重欄寫下了「不知道」。女星蘿莉塔看到貼文之後，直接怒斥「真的好噁心」，雖然不知道女兒的詳細資訊，但把這種私人的東西寫出來，會讓人覺得平常是不是都盯著女兒胸部看，她認為，即使是家人，也不應該公開討論孩子私事，呼籲女兒一定要好好保護自己，「內衣收好，有機會就快逃。」相當搞笑的是，該名父親後來悄悄刪除徵婚文，並且重新發了一篇，雖然沒了罩杯，但卻增加了淨資產達A8以上、年薪百萬元以上、婚後不能與公婆同住等條件，種種操作讓許多網友看不懂。