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輝達執行長黃仁勳與疑似中國女間諜的新加坡公司Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang）發展婚外情；輝達董事會正針對任何相關的國家安全疑慮展開調查。中國媒體財新與英媒金融時報更接連披露，黃樂很可能早已結婚，與工作夥伴上海和熙投資管理公司創始人康偉有夫妻關係。但康偉近期捲入操縱股票案遭刑事調查。同時，黃樂為了發展事業，甚至不惜更改姓名拼音。根據金融時報報導，引述多名知情人士表示，黃樂和康偉為夫妻關係，康偉活躍於中國證券界，之後轉戰買方，32歲執掌位於上海的中海基金，一度是中國公募行業頗受矚目的少壯派。不過，康偉近年數度捲入爭議資本運作，中國證券監管機關分別於2018年及2025年對康偉開罰，罰款合計人民幣290萬元，更曾因操縱上市股票而牽涉刑事調查，今年春節前曾被上海公安採取刑事強制措施，發展略為黯淡。報導直指，康偉涉嫌利用多個投資工具取得企業控制權，未依規定揭露相關資訊，中媒《財新》更指出，康偉今年稍早因涉嫌操縱股市遭到拘留。金融時報指出，黃樂與康偉在金融圈有一定的知名度，黃樂個性外向、擅長交際，康偉則較為低調內斂。為了在新加坡發展事業，黃樂甚至將原本的姓氏拼音「Huang」改成粵語拼法「Wong」，試圖淡化中國籍身分，藉此降低在英文企業登記文件中，因中國背景被追查的可能性。科技媒體Information則引述一名輝達中國銷售團隊員工說法提到，黃樂經常出席輝達在中國舉辦的年度合作夥伴聚會，另有兩名認識黃樂的人士指出，她雖然樂於向商業夥伴談論自己與黃仁勳的關係，但對自己的工作卻表達不清，且對於需要留下自己姓名的文件簽署異常謹慎。