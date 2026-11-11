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李李仁、黃冠智今（11）日出席《新手上路》媒體聯訪，首度透露女兒在美國念書期間吃不好、睡不好，壓力也大，因此休學半年返台。夫妻倆都覺得，大學慢慢念完就好，陶晶瑩也勸女兒先回家好好吃、好好睡，把身體養好再出發。女兒預計再過兩個月就要回去，李李仁已經開始想，到時送她搭飛機會不會哭，「每天看到我女兒是一種幸福。」李李仁說，女兒已經好多年沒有在家待這麼久，這半年一家人都很開心。他還開玩笑說，女兒喜歡開車，常載著爸媽到處跑，家裡等於多了一個司機。被問會不會希望曾客串影集的女兒也走演藝路，他表示不會特別要求，倒是女兒最近想當醫生、想念醫科，他提醒女兒得做好念很久的心理準備，還笑說自己建議她當獸醫。談到家中分工，李李仁自嘲是「工具人」，從修玩具、處理跳電到洗碗都難不倒他；但孩子有煩惱，還是習慣找比較有耐心的媽媽聊。他說自己很喜歡這樣的分工，兩人各做擅長的事就好。被問到有沒有買輝達股票，直接回：「我只買0050。」他透露，週下跌時有進場，但買得太少。當時自己只盯著價格，一心想等87元，沒注意到跌幅已經超過8％，結果價格跌到88元就開始反彈。雖然有在88元買到，他回頭想想仍笑認：「我太貪心了。」李李仁打趣說，早知道應該在88元就「梭哈」，不過錯過了也只能等下次，「這次沒買到就表示不是你的嘛。」他覺得股市總有起伏，以後還是會等到適合自己的進場時機。至於之前劇中一句「學姐的奶」讓觀眾笑翻，連老婆陶晶瑩都好奇是不是劇本原本就有。他在媒體聯訪還原，自己一開始也忘了，事後翻劇本才發現好像沒寫。導演提醒他，原來是劉冠廷在現場先說「那可以喝水解的奶」，他才臨時接了句「蛤？學姐的奶」。李李仁強調當下只是玩諧音，沒有不尊重女性的意思。