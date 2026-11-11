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▲以台菜起家的欣葉集團，明年將邁入50週年，圖為招牌的香煎豬肝。（圖／記者葉盛耀攝）

兩家欣葉日本料理將轉型 另有欣葉台菜新據點

欣葉集團宣告 第三代正式接手營業

▲執行副董李鴻鈞（左二）宣告欣葉集團將有第三代加入經營團隊。（圖／記者葉盛耀攝）

饗賓集團「饗 A Joy」攜手江振誠推第四季新菜色

▲饗賓集團「饗 A Joy」攜手名廚江振誠，12月將推出第四季新菜色。（圖／饗賓集團提供）

從1977年創立品牌的欣葉，從台北雙城街11張餐桌起家。近50年後，已發展為擁有逾1200名員工、橫跨台菜、日式料理、異國餐飲與零售事業的「欣葉國際餐飲集團」。迎向明年2027年創立50週年，欣葉宣布近況，將持續投入品牌創新、門店升級、食品安全、智慧供應鏈及人才發展。而版圖方面，2家欣葉日本料理將轉型，PappaRich金爸爸」預計可能會展店。更令人欣喜的是，台菜品牌在明年更將有全新型態、有別於欣葉鐘菜、欣葉小聚的新據點開幕。欣葉集團在迎向50周年之際，正式宣布全面邁向「萬般用心，無事安心」的永續新局。欣葉集團執行董事李鴻鈞表示：「欣葉走過近半世紀，我們最珍惜的，不只是留在餐桌上的經典味道，更是顧客長年累積的信任。『無事』看似簡單，背後卻是每位夥伴在料理、服務與每個細節上的極致用心。」欣葉從經典台菜出發，近年持續拓展餐飲不同樣貌。台菜品牌有欣葉台菜、欣葉小聚與欣葉‧鐘菜分別獲得米其林必比登推介及星級肯定。「NAGOMI」則是強調慢和食與日式女將文化為特色的buffet。今年6月，同樣屬性是buffet的3家欣葉日本料理中的健康店，還改裝轉型為「彩膳楽亭」。另還有零售品牌「欣葉生活廚房」，積極拓展自營電商等新措施。執行副董李鴻鈞也透露，餐廳佈局方面，不外乎開店、轉型與內化，面對餐飲產業缺工，欣葉持續投入人才發展與組織升級。2026年4月，集團啟用 Hahow 企業學習平台，也與大同大學於2026年簽署產學合作計畫，提供學生職場實習、住宿支持及多國語言技能培訓等。營運管理上，集團導入源全管理系統，並同步推進智慧供應鏈與數位化。欣葉也宣告，第三代有兩位加入營業團隊，包括營業二部副總尚部冴，管理品牌包括有欣葉日本料理、欣葉日本料理彩膳楽亭、NAGOMI、欣葉SHABU SHABU。營業三部協理李卉詠，負責品牌是PappaRich金爸爸，目前該品牌旗下目前有6家分店。欣葉強調，第三代的參與，不只是家族精神的延續，更是新世代與專業經理人共同學習、參與經營的開始。另一個餐飲集團饗賓餐旅則是宣告，全台最高精品 Buffet「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠，共同打造年度企劃「四季交饗曲」，自 2026 年春季開始後，將於12月1日迎來最終篇章，以「溫暖、經典與沉澱」為核心。江振誠主廚提到，「城」可以是家、是家鄉，也是回望料理初心的地方。歸來並非單純回到原點，而是將一路所學與經歷，沉澱為更深厚的料理底蘊加以延伸。多樣冬日裡不可或缺的溫暖，化為熟悉的家常香氣、熱湯入口的暖意，以及濃郁厚實的滋味。像是以極具代表性的經典味型「三杯」為主軸，透過「三杯鮑魚冬筍沙拉」，重新詮釋這份深植於台灣飲食記憶中的家常滋味。也有「脆皮麻油雞麵線」，以老薑、麻油與米酒交織出的一碗熱騰騰的麻油雞，顧客可直接品嚐麵線的酥脆口感、沾取湯汁享用，或將其放入湯中，如泡麵般吸飽湯汁精華，感受從酥脆到柔軟的口感變化。另還有黑松露燉牛頰佐麻糬薯泥，入口濃郁厚實、令人滿足。