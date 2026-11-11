2026第6屆U23世界盃棒球賽（WBSC U-23 Baseball World Cup）預賽今（11）日結束，中華隊以0：1不敵波多黎各，預賽以2勝3敗作收，原本不被看好晉級超級循環賽，卻因小組戰績相同，中華隊奇蹟擠下巴拿馬，以A組第3名的資格進到超級循環賽。中華隊將在台灣時間11月13日起依序交手韓國、日本以及委內瑞拉，比賽時間皆為早上8點30分，力拚繼2022年摘銅後，再度站上頒獎台。
U23中華隊預賽2勝3敗 奇蹟晉級超級循環賽
本屆中華隊在預賽晉級之路可說是「峰迴路轉」，預賽首戰以5：2擊退捷克，次戰以2：4不敵地主尼加拉瓜，第3戰3：1險勝巴拿馬，第4戰卻遭到澳洲隊0：4完封。在2勝2敗之際，預賽最後一戰對上波多黎各，中華隊有著不能輸的壓力，雖然投手群成功壓制對方打線，打線卻缺乏適時一擊，最終以0：1吞敗，預賽2勝3敗作收。
由於中華隊與波多黎各之戰是預賽最終日最早開打的比賽，還需看後續2戰決定是否晉級，但預賽僅拿下2勝，推估晉級機會不大。然而後續卻上演如奇蹟般的劇本，澳洲以10：3輕取巴拿馬、捷克4：3險勝尼加拉瓜，最終澳洲、波多黎各取得分組前2名，中華隊、巴拿馬、尼加拉瓜、捷克因戰績相同，中華隊靠著對戰優勢驚險取得A組第3，奇蹟晉級超級循環賽。
11月13日起連戰韓、日、委 開賽時間對台灣球迷友善
中華棒協後續公布超級循環賽賽程，中華隊將在台灣時間11月13日上午8點30分交手B組第3的韓國隊，11月14日早上8點30分交手B組第2日本隊，11月15日早上8點30分交手B組龍頭委內瑞拉隊。由於是分組第3名，中華隊將帶著2敗的戰績進入超級循環賽，若能連拿3勝，仍有機會挺進獎牌戰。
中華隊過去在U23世界盃最佳成績為2014年的冠軍，當時為U21世界盃，但僅打了一屆就改為U23層級；2022年第4屆U23世界盃，中華隊曾取得季軍，是賽制更改後的最佳成績。
⚾U23世界盃預賽A、B組戰績表：
⚾U23世界盃超級循環賽賽程：
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本屆中華隊在預賽晉級之路可說是「峰迴路轉」，預賽首戰以5：2擊退捷克，次戰以2：4不敵地主尼加拉瓜，第3戰3：1險勝巴拿馬，第4戰卻遭到澳洲隊0：4完封。在2勝2敗之際，預賽最後一戰對上波多黎各，中華隊有著不能輸的壓力，雖然投手群成功壓制對方打線，打線卻缺乏適時一擊，最終以0：1吞敗，預賽2勝3敗作收。
由於中華隊與波多黎各之戰是預賽最終日最早開打的比賽，還需看後續2戰決定是否晉級，但預賽僅拿下2勝，推估晉級機會不大。然而後續卻上演如奇蹟般的劇本，澳洲以10：3輕取巴拿馬、捷克4：3險勝尼加拉瓜，最終澳洲、波多黎各取得分組前2名，中華隊、巴拿馬、尼加拉瓜、捷克因戰績相同，中華隊靠著對戰優勢驚險取得A組第3，奇蹟晉級超級循環賽。
11月13日起連戰韓、日、委 開賽時間對台灣球迷友善
中華棒協後續公布超級循環賽賽程，中華隊將在台灣時間11月13日上午8點30分交手B組第3的韓國隊，11月14日早上8點30分交手B組第2日本隊，11月15日早上8點30分交手B組龍頭委內瑞拉隊。由於是分組第3名，中華隊將帶著2敗的戰績進入超級循環賽，若能連拿3勝，仍有機會挺進獎牌戰。
中華隊過去在U23世界盃最佳成績為2014年的冠軍，當時為U21世界盃，但僅打了一屆就改為U23層級；2022年第4屆U23世界盃，中華隊曾取得季軍，是賽制更改後的最佳成績。
⚾U23世界盃預賽A、B組戰績表：
|A組排名
|球隊
|戰績
|結果
|1
|澳洲
|4勝1敗
|超級循環賽
|2
|波多黎各
|3勝2敗
|超級循環賽
|3
|中華隊
|2勝3敗
|超級循環賽
|4
|巴拿馬
|2勝3敗
|排名賽
|5
|捷克
|2勝3敗
|排名賽
|6
|尼加拉瓜
|2勝3敗
|排名賽
|B組排名
|球隊
|戰績
|結果
|1
|委內瑞拉
|5勝0敗
|超級循環賽
|2
|日本
|4勝1敗
|超級循環賽
|3
|韓國
|3勝2敗
|超級循環賽
|4
|英國
|2勝3敗
|排名賽
|5
|古巴
|1勝4敗
|排名賽
|6
|南非
|0勝5敗
|排名賽
|日期
|台灣時間
|對戰
|11月13日
|08：30
|中華隊 vs 韓國
|11月14日
|08：30
|中華隊 vs 日本
|11月15日
|08：30
|中華隊 vs 委內瑞拉
|11月16日
|02：30
|季軍賽
|11月16日
|08：00
|冠軍賽