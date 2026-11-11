2026第6屆U23世界盃棒球賽（WBSC U-23 Baseball World Cup）預賽今（11）日結束，中華隊以0：1不敵波多黎各，預賽以2勝3敗作收，原本不被看好晉級超級循環賽，卻因小組戰績相同，中華隊奇蹟擠下巴拿馬，以A組第3名的資格進到超級循環賽。中華隊將在台灣時間11月13日起依序交手韓國、日本以及委內瑞拉，比賽時間皆為早上8點30分，力拚繼2022年摘銅後，再度站上頒獎台。

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U23中華隊預賽2勝3敗　奇蹟晉級超級循環賽

本屆中華隊在預賽晉級之路可說是「峰迴路轉」，預賽首戰以5：2擊退捷克，次戰以2：4不敵地主尼加拉瓜，第3戰3：1險勝巴拿馬，第4戰卻遭到澳洲隊0：4完封。在2勝2敗之際，預賽最後一戰對上波多黎各，中華隊有著不能輸的壓力，雖然投手群成功壓制對方打線，打線卻缺乏適時一擊，最終以0：1吞敗，預賽2勝3敗作收。

由於中華隊與波多黎各之戰是預賽最終日最早開打的比賽，還需看後續2戰決定是否晉級，但預賽僅拿下2勝，推估晉級機會不大。然而後續卻上演如奇蹟般的劇本，澳洲以10：3輕取巴拿馬、捷克4：3險勝尼加拉瓜，最終澳洲、波多黎各取得分組前2名，中華隊、巴拿馬、尼加拉瓜、捷克因戰績相同，中華隊靠著對戰優勢驚險取得A組第3，奇蹟晉級超級循環賽。

11月13日起連戰韓、日、委　開賽時間對台灣球迷友善

中華棒協後續公布超級循環賽賽程，中華隊將在台灣時間11月13日上午8點30分交手B組第3的韓國隊，11月14日早上8點30分交手B組第2日本隊，11月15日早上8點30分交手B組龍頭委內瑞拉隊。由於是分組第3名，中華隊將帶著2敗的戰績進入超級循環賽，若能連拿3勝，仍有機會挺進獎牌戰。

中華隊過去在U23世界盃最佳成績為2014年的冠軍，當時為U21世界盃，但僅打了一屆就改為U23層級；2022年第4屆U23世界盃，中華隊曾取得季軍，是賽制更改後的最佳成績。

U23世界盃預賽A、B組戰績表：

A組排名 球隊 戰績 結果
1 澳洲 4勝1敗 超級循環賽
2 波多黎各 3勝2敗 超級循環賽
3 中華隊 2勝3敗 超級循環賽
4 巴拿馬 2勝3敗 排名賽
5 捷克 2勝3敗 排名賽
6 尼加拉瓜 2勝3敗 排名賽
B組排名 球隊 戰績 結果
1 委內瑞拉 5勝0敗 超級循環賽
2 日本 4勝1敗 超級循環賽
3 韓國 3勝2敗 超級循環賽
4 英國 2勝3敗 排名賽
5 古巴 1勝4敗 排名賽
6 南非 0勝5敗 排名賽
U23世界盃超級循環賽賽程：

日期 台灣時間 對戰
11月13日 08：30 中華隊 vs 韓國
11月14日 08：30 中華隊 vs 日本
11月15日 08：30 中華隊 vs 委內瑞拉
11月16日 02：30 季軍賽
11月16日 08：00 冠軍賽
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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...