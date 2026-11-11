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▲座落於涵碧半島制高點的漢來日月行館，以「湖畔美術館」為定位。（圖／漢來日月行館提供）

東京米其林二星美味登上日月潭！享有「全台最美湖畔美術館」美譽的漢來日月行館，將於11月18日邀請東京米其林二星主廚朝比奈悟（Satoru Asahina），親率日本ASAHINA Gastronome餐廳團隊來台，於館內四季餐廳獻上一場限定客座晚宴。這場限量50席的米其林饗宴，開放預訂後反應熱烈，目前席次僅剩零星名額。朝比奈悟師承被譽為「世紀名廚」的法國料理大師侯布雄（Joël Robuchon），擁有逾30年法式料理資歷，2019年創立「ASAHINA Gastronome」，開幕後即獲東京米其林一星肯定，2022年晉升二星並持續蟬聯。其料理承襲經典法餐精髓，融合當代創新思維，講究食材本味、細膩工序與藝術般的擺盤美學。此次客座晚宴將由主廚親自操刀，以精湛技藝演繹法式料理的優雅層次，搭配精選葡萄酒，每位11,900元加一成服務費，讓賓客無須遠赴東京，即能品味米其林二星餐桌的極致魅力。為讓星級饗宴延伸為完整的奢華度假體驗，漢來日月行館同步推出「米其林星饗宴」一泊二食限定住房專案，雙人入住尊榮湖景客房每房46,900元，包含雙人米其林客座晚宴、翌日早餐及專屬旅行禮遇。