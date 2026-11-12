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古典樂迷把握機會！國際指揮大師賽門．拉圖爵士（Sir Simon Rattle）再度來臺，率領享譽國際的巴伐利亞廣播交響樂團（Bavarian Radio Symphony Orchestra，BRSO），11月16日將登上臺中國家歌劇院大劇院，帶來一場臺中限定的交響音樂會。繼2018年、2024年後，BRSO第三度造訪歌劇院，此次特別安排不同於臺北、高雄場的曲目，一晚演出拉赫曼尼諾夫《A小調第三號交響曲》及舒伯特C大調第九號交響曲《偉大》，兩首風格迥異的交響鉅作接力登場，為中部樂迷帶來難得的聆樂體驗。曾擔任柏林愛樂、倫敦交響樂團音樂總監的拉圖爵士，是當代古典樂壇最具影響力的指揮家之一，以細膩的音樂掌握力與充滿創意的詮釋風格聞名。自2023／24樂季起接任BRSO首席指揮，帶領這支世界級樂團開展全新的音樂篇章。BRSO創立於1949年，長年以精湛演奏技巧、豐富音色及深厚的德奧音樂傳統受到國際樂壇肯定。此次臺中場上半場演奏曲目是拉赫曼尼諾夫《A小調第三號交響曲》。這部作品創作於作曲家晚年旅居海外期間，音樂中流露對俄羅斯故土的深切思念，既有令人動容的抒情旋律，也有充滿張力的管絃樂交織。不同於早期作品濃烈奔放的浪漫情懷，第三號交響曲展現更成熟、內斂的音樂語言，聽眾將能感受到作曲家深藏於旋律中的鄉愁與人生感觸。下半場則迎來舒伯特C大調第九號交響曲《偉大》，也是古典交響曲史上的重要經典。舒曼曾以「天堂般的長度」形容這部作品，從開場莊嚴的號角聲，到層層堆疊、氣勢磅礡的樂團合奏，舒伯特以綿延不絕的旋律與宏大的音樂結構，展現令人驚嘆的創作能量。一首是充滿思鄉情懷的俄羅斯浪漫樂章，一首是展現恢弘氣魄的交響史詩，拉圖爵士將如何透過BRSO精湛的演奏，詮釋兩位作曲家截然不同的音樂世界，成為本場音樂會最受期待的焦點。歌劇院藝術總監李惠美表示，BRSO第三度來訪歌劇院，由拉圖爵士領軍演出兩首兼具情感深度與宏大格局的交響作品，期待讓中部樂迷不必遠赴國外，就能在臺中欣賞世界級樂團的現場演出，一飽耳福。