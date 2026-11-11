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國民黨主席鄭麗文昨接受專訪，被問到2026地方大選有無哪個縣市掉了就定義敗選或辭職下台？她連忙否認「不會！我認為這事情不會發生」更直言媒體好奇主席去留，但她只是配角，大家不需要還沒選完就找戰犯，這是最要不得的。不過中廣前董事長趙少康今（11）日直言，2026選輸，黨主席當然是要負責任的，「怎麼會沒有責任呢？」趙少康說，他跟台北市長蔣萬安也說，現在國民黨候選人要把自己當作敗選在拚，若現在勝選就不需要去拚，你覺得敗選，才會拚盡所有力量，該拚都拚，絕對不能有任何猶疑，每一個候選人都應該要當作選輸，這樣才能拼命。對於鄭麗文說自己只是配角，不需要還沒選完就找戰犯，趙少康說沒錯，如果現在就說選輸要負責，好像覺得自己輸了，作為黨主席這樣講也沒錯，基本上就是，選舉勝敗真的兵家常事，很難預料，不到最後一刻不知道，到最後才發生改變，這種例子斑斑可考，一定要戒慎恐懼，不能絲毫的鬆懈，開票才算數。至於國民黨掉幾席有選舉責任，趙少康說黨主席是一個黨最重要的代表，不要講國民黨，民進黨包括前主席施明德、許信良，他們選贏只是因為有些瑕疵就辭職，選贏都辭職，這是負責的表現，至於國民黨怎麼做，看她自己，還沒結束還沒開票，不知道情況，現在逼她也沒用，她也不可能退讓，選完自然就會知道，川普敗選後，共和黨很多人也發難，都一樣，現在講太早，選的結果如何再論定。另外針對鄭麗文被問2028開玩笑說「主席當得太成功」，趙少康則要她要證明給大家看，第一就是輔選必須國民黨要打勝仗，不能2026選輸，黨主席當然是要負責任的，怎麼會沒有責任呢？另外國民黨有一套選拔機制，不管是不是黨主席，都要按照機制走，國民黨人才濟濟，適合2028的人很多，到時候大家各憑本事，至於黨主席做得好不好，如果鄭麗文覺得好，那她就自己認定就好，因為每個人都有各自主觀看法。