我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊當家中鋒恩比德（Joel Embiid）今（11）日於主場對決波士頓塞爾提克隊一役狀態極度掙扎，全場運動戰9投僅2中，更在半場前重摔倒地、步履蹣跚一瘸一拐返回更衣室，身體狀況持續讓人感到擔憂。知名NBA球評洛維（Zach Lowe）在節目中一針見血直言，深受足底筋膜炎等傷勢困擾的恩比德，職業生涯已正式邁入大聯盟高齡軟投「莫耶（Jamie Moyer）階段」，只能依賴經驗與技巧打老人球，更殘酷點破「他現在完全跳不起來了」。在今日76人以101：123遭塞爾提克打爆的比賽中，恩比德的進攻效率跌至谷底。上半場他出戰17分鐘6投0中一球未進，完全無法在禁區製造威脅，僅靠著頻繁站上罰球線11罰9中拿到9分。在第二節結束前夕，恩比德在一次對抗後痛苦重摔倒地，趴在球場上久久無法起身，隨後更是吃力地一瘸一拐走回球員通道。儘管下半場他帶傷硬撐重回賽場，全場打完也僅繳出9投2中、靠著13罰11中硬湊出16分與6籃板，運動戰完全遭到綠衫軍封鎖。美媒《The Sporting News》記者波斯查多（Jay Postrado）賽後撰文示警，縱觀恩比德的職業生涯，傷病始終是揮之不去的陰霾；本季儘管76人排出了包含馬克西（Tyrese Maxey）、詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）的陣容，但球迷最關心的依舊是恩比德能否維持健康，只有他能出賽，球隊才存在爭冠可能。恩比德身體機能的驟降，在全美籃球專家的顯微鏡下無所遁形。知名球評洛維在節目中毫不留情地用前MLB費城人隊傳奇高齡投手莫耶（Jamie Moyer），來比喻恩比德現階段的球風退化：「我之前就已經說過，恩比德的職業生涯已經徹底進入了『傑米莫耶階段』，他現在就像是一個只能純粹依賴投籃技巧和節奏變化來勉強支撐的老將。說得更直白一點，他現在就跟當年的莫耶一樣，在場上已經完全跳不起來了。」本賽季恩比德場均數據已大幅下滑至17.9分、9.7籃板與4.1助攻，過往動輒撕裂禁區肆虐籃框的暴力美學蕩然無存，多數進攻皆轉化為外線投射或過度依賴哨音的停滯打法。針對恩比德的斷崖式下滑，76人隨隊記者紐貝克（Kyle Neubeck）賽後進行了深入剖析，直言這與球隊傷兵報告上出現的「足底筋膜炎」息息相關。紐貝克指出：「自從傷病名單列出足底筋膜問題後，恩比德在爆發力上的衰退就變得異常明顯。不可否認他偶爾仍能覆蓋一定的防守範圍、搶下籃板，今晚他獲得大量罰球，也多半是因為他提早跑到前場卡到深位，而不是因為他在持球進攻端主動創造了什麼優勢。」紐貝克進一步點出殘酷現實：「除了這些基本跑動，他現在身上完全看不到任何力量感。他無法用純力量頂開防守者，也沒有敏捷度過掉對手，這場比賽投籃命中率極度低迷的根本原因，正是身體機能無法支撐動作所致。」