我是廣告 請繼續往下閱讀

「音樂教父」羅大佑日前登上唐湘龍主持的《飛碟早餐》，不僅批評台灣文化水準下滑，更質疑部分藝文工作者為了政府補助而向執政黨靠攏，並感嘆台灣言論自由不足；網紅「呱吉」邱威傑出面反擊，還搬出羅大佑經典歌曲犀利回應。不過，政治評論員黃士修則反酸，呱吉又「網路酒駕翻車」，並直言羅大佑其實早就在中國唱過《亞細亞的孤兒》了。黃士修提到，2018年巡迴演唱會「當年離家的年輕人」上海站，羅大佑拿著一把吉他，唱了《亞細亞的孤兒》，YouTube上都有官方精華版。他狠酸，知道呱吉要狡辯自己的原話是「先給我把《亞細亞的孤兒》開進你中國演唱會的歌單裡」，而最諷刺的是，這首歌在中國受限審批，的確沒放入歌單，但羅大佑還是唱了，這就是文化人的風骨。黃士修指出，這次崩潰的點，在於羅大佑說的那一句「你是為了賺錢去舔台灣政府」。他進一步說明，呱吉領民進黨文化部600萬補助，還嗆聲要教館長寫企劃書；後來被罵爆，他三不五時在網路上崩潰，才改去借錢。黃士修續指，呱吉事後裝清高稱「我其實講一百萬遍了，錢從來都沒有進我口袋」，說他拿錢的都是造謠，黃士修狠諷：「根本低配版沈伯洋。」問題是呱吉一開始就舔黨爽拿600萬啊，最後更嗆聲：「羅大佑罵的，就是你們這群玷汙台灣文化圈的政治撈仔。」