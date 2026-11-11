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黃冠智今（11）日與李李仁出席新戲《新手上路》聯訪，他在劇中與陳意涵合作，戲外也大方分享自己對陳意涵的崇拜，他說自己從電影《聽說》就喜歡陳意涵，如今終於有機會和偶像對戲，戲外仍忍不住找她合照、要簽名，連她簽過名的便條紙都還貼在家裡。他笑說老婆知道也不吃醋，反倒是陳意涵的老公許富翔開玩笑虧他：「你以後不准來我家！」黃冠智回憶，第一次見到陳意涵，是在電影《有病才會喜歡你》排練時，對方剛好來探班，他一看到本人就愣住。後來兩人合作《新手上路》，陳意涵還察覺他在自己面前特別拘謹，忍不住問：「奇怪，為什麼你對我都是這個態度，對許富翔就不是那個態度？」黃冠智笑認，自己跟許富翔聊天什麼都敢講，一到陳意涵面前就整個ㄍㄧㄥ住，「因為就是一個女神，在現場會很害羞啦！」從殺青合照、拍立得到宣傳活動用的便條紙，黃冠智逮到機會就請陳意涵簽名，便條紙至今還貼在家裡。被問老婆會不會吃醋，他說太太不介意，倒是許富翔曾開玩笑說：「你以後不准來我家。」黃冠智10月9日在南下出席高雄電影節途中，不幸遭遇車禍意外，當時他鎖骨受傷骨裂，手臂有大片瘀青與包紮，忍痛缺席當天舉行的2026高雄電影節開幕片《狂忘警探》映後座談與宣傳活動。事隔一個月他談到傷勢，自己的鎖骨當時是「斷兩截」，目前還沒完全康復，所幸已經能活動，也可以自己洗澡。他回憶剛受傷時老婆正好不在台灣，沒辦法像平常一樣洗澡，只能用毛巾擦身，李李仁一聽忍不住笑問：「都沒有洗澡？還是洗一半？」黃冠智也說，受傷後他先打電話給許富翔，陳意涵後來得知消息也有關心他。李李仁立刻虧他：「你是想讓陳意涵知道才打給許富翔？」他笑著否認：「沒有，我覺得這樣比較禮貌啦！」