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國家安全疑慮升溫

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與被指稱為中國女間諜的黃樂（Alice Huang）發生婚外情，引發華府高度關切這是否代表國安機密已經遭到洩漏。美國眾議院外委會主席馬斯特（Brian Mast）週二強硬表示，若黃仁勳未能在期限前回應赴眾院進行簡報的要求，他已準備好祭出傳票，強制要求黃仁勳到案說明。根據《ABC》報導，上週馬斯特與情報委員會主席克勞福（Rick Crawford）及對華特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）等眾議員聯名致函黃仁勳，要求他出席眾議院一場閉門簡報會，說明輝達「針對外國敵對勢力間諜活動的安全防範機制」。面對國會的要求，黃仁勳迄今尚未作出正式回應。當被問及若黃仁勳持續沉默是否會發出傳票時，馬斯特態度堅決地表示「絕對會」。隨著黃仁勳坦承婚外情，國會要求他進行簡報也益發受到關注。然而，儘管共和黨人目前展現強硬姿態，但由於在期中選舉失利，民主黨即將於明年1月接管眾議院多數席次，屆時現有委員會所核發的傳票恐面臨失效，民主黨後續是否會接力發出新傳票，仍具變數。此外，眾院對華特別委員會亦另行要求黃仁勳於11月18日出席閉門聽證，輝達目前同樣尚未公開回應相關要求。身為全球最大晶片製造商龍頭，輝達的技術動向關乎美國戰略優勢。馬斯特坦言，他有一份「長長清單」的問題等待黃仁勳解答，包括其與中國政府之間的所有通信往來。馬斯特強調，「輝達製造的是美國晶片，黃仁勳是一名美國企業家，輝達也是一家美國科技公司，他們擁有全球最好的晶片。我們絕不希望中國取得、使用甚至複製這些技術」。對於這起風暴，民主黨人同樣重視。民主黨眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，此事確實引發了嚴重的國安疑慮，「我們需要一份全面的簡報，特別是針對輝達這起事件，才能徹底釐清事實真相以及對美國國家安全的具體影響」。美國總統川普（Donald Trump）週一在記者會上證實，聯邦調查局（FBI）已對此案展開調查。川普透露，他於週一曾與黃仁勳通電話，黃仁勳在通話中強調自己對該女子的間諜身分「毫不知情」。輝達董事會則發表聲明試圖降溫，表示「沒有任何理由相信國家安全或輝達的商業機密在此次事件中遭到損害」，並強調黃仁勳「完全支持並將全力配合」公司的內部審查。至於中國政府則是始終否認女間諜相關指控，稱相關報導是「無中生有、污衊抹黑」。