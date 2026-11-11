我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA奧克拉荷馬雷霆隊今（11）日作客以103：123爆冷慘敗給波特蘭拓荒者隊，4連勝遭到終結後戰績來到8勝3負，然而72.7%的勝率卻在西區跌到第6名。而同樣的戰績若放在東區足以高居第3，引起外界討論戰績9勝3負、高居東區第2的費城76人隊是吃了一些「西強東弱」紅利，才能在開季表現如此優異。NBA過去一直有「西強多弱」的說法，雖然有部分年份東區表現出不錯的競爭力，但大多數時候東西區戰力明顯失衡。根據美媒最新數據統計，本季截至目前為止，西區排名前6的頂級強權在面對東區球隊時，合計打出令人瞠目結舌的17勝1負的對戰壓制力；反觀東區前6名球隊在跨區面對西區球隊時，戰績僅有慘澹的1勝9負。雷霆今日敗給拓荒者後戰績跌至8勝3負，排名直接從西區第3滑落至西區第6。然而若將同樣的8勝3負搬到東區，不僅僅次於波士頓塞爾提克隊（9勝2負）與76人隊（9勝3負），更能穩穩高居東區第3。在今日東區天王山之戰中，76人主場遭到塞爾提克以123：101痛宰22分，丟掉東區第一的位置。76人隨隊記者克瑞爾（Austin Krell）分析指出76人先發陣容雖然是全聯盟累積進攻回合數最多的五人組合，但實際進攻效率卻極度低迷：「在聯盟本賽季至少打過200個回合的陣容中，76人的先發陣容在半場陣地戰進攻效率上，竟然高居全聯盟倒數第一。」克瑞爾進一步分析，由恩比德（Joel Embiid）、詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）與馬克西（Tyrese Maxey）組成的豪華先發，有效投籃命中率極差，且全隊進攻籃板保護完全失守，「簡單來說，他們之所以屢屢在場上陷入苦戰與崩盤，是因為半場進攻基本都是一次出手沒進就結束了。對於一支坐擁如此多頂級天賦球星的球隊來說，你很難想像這會演變成如此嚴重的體系災難。」