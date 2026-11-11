Google首款藍牙定位器「Pixel Tag」今（11）日晚間11點正式在台灣開賣，單入售價999元、四入組3,390元，與蘋果AirTag相比，Google Pixel Tag最大的特色，就是可以「反向尋找手機」，只要連按兩下定位器上的按鈕，即使手機開啟靜音模式，也能讓手機發出聲響。不過，Pixel Tag目前不支援iPhone，必須搭配Android手機才能使用，購買前要特別留意。
Google Pixel Tag將於11月11日晚間11點正式在台灣開賣，除了Google商店，中華電信、台灣大哥大、myfone網路門市、神腦國際、神腦生活購物、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物及地標網通等通路也同步推出，Pixel Tag單入組999元、四入組3,390元，換算每個847.5元，比單買四個便宜606元。
Google Pixel Tag按兩下就能找回手機
Pixel Tag除了可以追蹤鑰匙、錢包、背包及行李箱，還有一項相當實用的功能，就是「反向尋找手機」。當手機不知道放在哪裡，只要連續按兩下Pixel Tag上的實體按鈕，配對的Android手機就會發出聲響，即使手機已經切換成靜音模式，仍能透過鈴聲找到位置。不過，這項功能必須在手機與Pixel Tag的藍牙連線範圍內才能使用。
Pixel Tag還支援UWB超寬頻及藍牙通道探測技術，搭配相容手機，可以提供更精準的距離資訊，具備UWB功能的相容Android手機還能顯示方向指引，讓尋找物品不必只靠聲音判斷。
10億台Android裝置協助定位
如果裝有Pixel Tag的行李箱不在附近，Google「尋找中心」還能透過全球超過10億台Android裝置組成的協尋網路，協助回報物品位置，使用者可在地圖上查看。
此外，Pixel Tag提供「遺留通知」，當重要物品離開設定的連線範圍時，可主動提醒使用者，減少忘記帶鑰匙、錢包出門的情況。定位器資訊也能分享給最多10人，方便家人共同尋找物品。
Pixel Tag不支援iPhone、Android手機也要注意規格
機身方面，Pixel Tag厚度僅5.4公釐、重量11.8公克，具備IP67防塵防水能力，使用可自行更換CR2032鈕扣電池，依Google官方測試，續航力可超過一年。雖然Pixel Tag被視為Google版AirTag，但兩款產品分屬不同生態系，Pixel Tag適用於Android 9以上版本的相容手機，無法直接與iPhone配對，也不能加入蘋果「尋找」App。
Android手機用戶也要留意，一般配對支援Android 9以上版本，但藍牙通道探測功能需要Android 16以上及Bluetooth 6.0以上的相容裝置，UWB精確尋找則必須使用具備超寬頻功能的相容Android手機。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Pixel Tag除了可以追蹤鑰匙、錢包、背包及行李箱，還有一項相當實用的功能，就是「反向尋找手機」。當手機不知道放在哪裡，只要連續按兩下Pixel Tag上的實體按鈕，配對的Android手機就會發出聲響，即使手機已經切換成靜音模式，仍能透過鈴聲找到位置。不過，這項功能必須在手機與Pixel Tag的藍牙連線範圍內才能使用。
Pixel Tag還支援UWB超寬頻及藍牙通道探測技術，搭配相容手機，可以提供更精準的距離資訊，具備UWB功能的相容Android手機還能顯示方向指引，讓尋找物品不必只靠聲音判斷。
10億台Android裝置協助定位
如果裝有Pixel Tag的行李箱不在附近，Google「尋找中心」還能透過全球超過10億台Android裝置組成的協尋網路，協助回報物品位置，使用者可在地圖上查看。
此外，Pixel Tag提供「遺留通知」，當重要物品離開設定的連線範圍時，可主動提醒使用者，減少忘記帶鑰匙、錢包出門的情況。定位器資訊也能分享給最多10人，方便家人共同尋找物品。
Pixel Tag不支援iPhone、Android手機也要注意規格
機身方面，Pixel Tag厚度僅5.4公釐、重量11.8公克，具備IP67防塵防水能力，使用可自行更換CR2032鈕扣電池，依Google官方測試，續航力可超過一年。雖然Pixel Tag被視為Google版AirTag，但兩款產品分屬不同生態系，Pixel Tag適用於Android 9以上版本的相容手機，無法直接與iPhone配對，也不能加入蘋果「尋找」App。
Android手機用戶也要留意，一般配對支援Android 9以上版本，但藍牙通道探測功能需要Android 16以上及Bluetooth 6.0以上的相容裝置，UWB精確尋找則必須使用具備超寬頻功能的相容Android手機。