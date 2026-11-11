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「音樂教父」羅大佑昨接受專訪時，直指總統賴清德跟行政院院長卓榮泰狼狽為奸，甚至說前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前高雄市長陳菊都沒有子女，不像自己有子女，「對於下一代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧台灣人，為了下一代」、「現在外省人被欺負得夠慘了」。中廣前董事長趙少康今（11）日表示，羅本來就是很特立獨行的音樂人，始終如一的反對黨。趙少康也說，台灣這個社會省籍問題慢慢越來越小了，大家活在台灣，其實都在同一條船上，不管怎麼樣，都要互相體諒，互相包容，然後共同努力啦。這是唯一的出路，也沒有其他的路可以走。趙少康表示，羅大佑年輕的時候就是反國民黨，做的歌曲都是那種很叛逆、反社會的歌曲，以前國民黨執政、搞戒嚴，他是從頭到尾反對的。那現在民進黨的很多文化人去支持民進黨，那他也反對。趙少康說，以前也有很多文化人，國民黨的時候反對，現在民進黨執政反而支持了，那羅大佑是一路走來始終如一嘛，以前就是反對，現在也是反對。他覺得除了媒體是天生的反對黨，文化人也應該是天生的反對黨，本來文化就很講究自由、創意、開放，怎會去捧一個政黨呢？除了拿人家錢以外，那不是很奇怪嗎？所以他覺得羅大佑一路走來就是這樣，反正誰執政我反對誰。趙少康也指出，羅大佑是本省客家人，可能看到某些現象，因為外省第一代來台灣時兩手空空，這種情況下比較吃力，所以看到有些外省第二、第三代很辛苦，也許發出不平之鳴，有其觀察。