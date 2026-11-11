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韓國樂團FTISLAND日前來台灣參加家族拼盤演唱會《2026 FNC BAND KINGDOM IN TAIPEI》，主唱李洪基當天頂著金色挑染髮型，搭配藍色透視長袖上衣，沒想到影片曝光後，卻被許多網友說「撞臉藍心湄」，掀起許多討論。李洪基在演唱會當天身穿藍色透膚上衣，搭配金色挑染髮型現身在舞台上，看起來相當Rock，且胸口透視上衣讓肌肉隱隱若現，好身材完全是大放送給粉絲看。然而，當天活動公開之後，卻有粉絲把李洪基看成了女星藍心湄，招牌短髮搭配小小的鵝蛋臉，撞臉話題瞬間在社群掀起熱議，「X！以為藍心湄」、「李洪基每次引起話題的方式都好特別哈哈哈」、「我第一眼，藍心湄，多看幾次，李明依」、「分不出是李明依還是藍心湄。」搞笑的是，李洪基不只因為撞臉藍心湄掀起話題，這次來台灣開演唱會，他突然用中文在Threads發文，因為自己忘記了相機鏡頭來台灣，開始問大家哪裡可以租鏡頭，「今天有現貨嗎？外國旅客可以租嗎？要多少押金？」經歷一番波折才順利獲得鏡頭，讓人相當好奇他會在台灣拍下什麼美好的回憶。