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喊長官客戶「您們」沒常識？內行揭正確用法：長知識了

更有內行人解釋正確用法，只要回應「您」即可，「『您』可以指稱單、複數」。

▲有網友表示，面對長官或客戶時通常會使用「您們」，但該用法其實是錯誤的。（圖／取自Pixabay）

「您們」到底能不能說？改說這2字更好：不怕被嫌不禮貌

建議面對兩人以上客戶或長官長輩時，可以改用「各位」取代，如各位貴賓、各位長官等，或是省略主詞，例如「歡迎光臨，請裡面坐」，連第二人稱都省去，顯得更為流暢親切。

▲（圖／教育部重編國語辭典修訂本）

不少人面對長官或客戶時，常常會使用「您們」來稱呼對方，以此表達尊重與禮貌。，說起來更流暢親切。日前有位網友在Threads發文，表示常看到有人會使用「您們」這詞彙，卻讓他無法接受，坦言您們看似有禮貌，實際上是錯誤用法，甚至讓人覺得對方缺乏常識。貼文曝光後，馬上引來不少人熱烈討論，「終於有人說出來啦」、「原來沒有『您們』這種用法，長知識了」、「我自首，我有時候真的腦袋卡到會這樣」，根據教育部《重編國語辭典修訂本》資料，「您」有第二人稱之意，通常是你的敬稱，並多用於長輩，亦可泛指你們，例如「您好？」、「您老人家要保重身體。」換句話說，您不只可以單指一人，本身也有指稱複數，可以指不只一位，不需要多加上「們」一字。不過也有人緩頰，認為您雖然是單複數同形，但在服務業面對一群人時，說「你們」常讓人覺得瞬間降了一級、不夠客氣，因此許多人會下意識加上「們」變成「您們」，寧可搞錯說法，也不想或認為不禮貌，「知道是錯的，但是面對群組裡面全都是一群大客戶或大長官，不用『您們』會被說不禮貌」、「沒辦法，客戶就喜歡聽您們」。如果不想搞錯說法，又害怕被對方嫌棄不夠禮貌，