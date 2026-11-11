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民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋明（12）日將開始向立院請假，據了解，民進黨明中午將舉行台北市選戰會議，與會成員包含台北市議員候選人為主體的「台北隊」、黨中央選戰操盤人員，總統府秘書長潘孟安也將列席，一同「拚選舉」。沈伯洋競選總幹事吳思瑤下午受訪時表示，沈伯洋明天起將請假全力投入選舉，台北市長蔣萬安有現任優勢，而沈伯洋為挑戰者，本來就應當更全力以赴，既然蔣萬安已經宣布請假，沈伯洋當然也要更加倍投入，這是彰顯全力一搏的決心。針對北市選戰，吳思瑤指出，明天團隊召集「台北隊」進行第三次擴大會議，第一次擴大會議是民進黨主席賴清德親自召開，第二次擴大會議是他和沈伯洋邀集議員討論，明天則是第三次擴大會議；他說，從選戰初期、中期到最後衝刺階段，團隊都透過擴大會議，與台北隊議員夥伴討論重要訊息、活動舉辦、共同努力方向及戰略布局，讓選戰各階段的規劃能充分協調。吳思瑤透露，明天的第三次擴大會議，除了黨中央參與外，潘孟安也將列席，共同參與相關討論，彰顯團隊全力以赴、全力一搏的態度，「我們一定要、一定要守住、一定要穩住」。