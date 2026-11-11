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▲豪記唱片即將邁向40年而唱，明年將舉辦巡迴演唱會，身為豪記「長男媳婦」的龍千玉（中）表示自己從公司草創就加入，感動直呼：「我這一生都嫁給了公司！」（圖／記者朱永強攝影）

九合一選舉將在本月底舉行，台北市長選戰激烈，不少藝人也在選前表態，歌手龍千玉今（11）日出席《豪記40週年巡迴演唱會》記者會，身為台北市選民的她，向大家打招呼時手比「5」遭疑表態，對此她趕緊比讚。被問到看好候選人蔣萬安還是沈伯洋？龍千玉低調回應：「從小我們都知道要選賢與能，每個人心目中的賢與能標準不一樣。」龍千玉闖蕩歌壇多年，今帶領公司同門師弟妹們宣布《豪記40週年巡迴演唱會》將在明年4月3日於高雄流行音樂中心開唱。身為台北市選民的龍千玉，受訪時向大家打招呼並比出「5」的手勢，遭懷疑是偷偷表態，對此她趕緊改比讚，解釋是習慣動作，接著不斷變換手勢讓眾人笑翻。被問到打算支持蔣萬安還是沈伯洋？龍千玉笑說：「我是不會回答這個問題。」龍千玉對於選舉未公開表態，並吐露個人看法說：「從小我們都知道要選賢與能，每個人心目中的賢與能標準不一樣，每個人都有所愛。」如果候選人邀請她站台是否會答應？龍千玉則透露最近都在家裡練習新歌。豪記唱片即將邁向40年而唱，因此明年將舉辦巡迴演唱會，身為豪記「長男媳婦」的龍千玉表示自己從公司草創就加入，拎著音箱走遍各大夜市開唱，今天看到開花結果，讓她感動直呼：「我這一生都嫁給了公司！」而豪記旗下歌手近期也努力籌備演唱會，以往選舉期間總接到不少邀約的翁立友，也透露最近都忙著籌備演唱會以及將發行的新專輯。