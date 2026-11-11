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▲台灣彩券公司董事長黃志宜（右二）出席啟動記者會，與台鋼雄鷹球員邱文佑（右一）、樂天桃猿球員邱鑫（左二）及陳趙羿勳（左一）合影。（圖／記者顏真真攝）

▲台灣彩券公司董事長黃志宜表示，花蓮台彩威力盃的由來，是一名出身花蓮頭獎得主，年少時因家庭經濟因素未能實現棒球夢，中獎後捐出1.2億元，促成賽事於2013年首度舉辦。（圖／記者顏真真攝）

由威力彩中獎人捐款1.2億元指定舉辦的「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」，今（2026）年邁入第14屆，並將於12月5日至8日在花蓮縣國福棒壘球場登場。本屆集結全國22支隊伍，包含跨海而來的澎湖縣及金門縣代表隊，將共同角逐100萬元冠軍獎金。台灣彩券公司董事長黃志宜也透露，這位被稱為「威力叔叔」的捐款人，希望幫助孩子實現棒球夢的心願，而累計至今參賽人數已逾4千人，更有超過百人加入台灣、美國及日本職棒，在國內、外發光發熱。今日包括花蓮縣教育處副處長李冠霆、花蓮縣體育會理事長汪錦德、棒球委員會榮譽主委笛布斯．顗賚、主委曾瑋亮、慢速壘球委員會主委趙鳳山及大會裁判長吳啟當等人北上出席，與中華民國體育運動總會副秘書長黃明、台灣彩券公司董事長黃志宜等貴賓共同為賽事揭幕，而台鋼雄鷹球員邱文佑、樂天桃猿球員邱鑫及陳趙羿勳也到場共襄盛舉，為少棒小將加油，現場並展示冠軍獎盃及選手紀念品。值得注意的是，與會的邱鑫曾參加過第3、4屆台彩威力盃，陳趙羿勳也參加過第4屆，邱文佑曾參加第7屆台彩威力盃，如今以職棒球員身分出席記者會，也讓賽事增添傳承意義，從少棒時期的競技舞台，一步步走向職棒球場，他們的成長歷程呈現基層賽事陪伴選手累積經驗、追逐夢想的價值，也讓即將參賽的小球員看見持續努力的方向。台灣彩券公司董事長黃志宜說明，花蓮台彩威力盃的由來，可追溯至2012年12月6日開出的威力彩頭獎，當期18.16億元獎金由3名幸運得主均分，其中有2名都是花蓮人，更有1名頭獎得主，年少時因家庭經濟因素未能實現棒球夢，中獎後捐出1.2億元支持家鄉少棒發展，促成賽事於2013年首度舉辦。黃志宜表示，這位被稱為「威力叔叔」的捐款人，將個人心願化為公益行動的善舉，希望幫助孩子實現棒球夢的心願，讓一筆公益捐款成為持續支持基層運動的力量，透過中信銀行公益信託，由中信慈善基金會統籌運用與規畫賽事，讓全國少棒選手每年有機會齊聚花蓮，也成為民間力量長期支持基層棒球的具體實踐。如今賽事走到第14屆，最有意義的是看見孩子有機會站上球場，在訓練與比賽中找到自信，也讓公益彩券的愛心透過運動延續。同時，黃志宜也指出，台彩威力盃舉辦至今累計參賽選手超過4千人，其中進入台灣職棒有87人，在美國職棒大聯盟有10人，還有6人是日本職棒現役球員，可說是在國內、外發光發熱。第14屆台彩威力盃由運動部、花蓮縣政府、棒球協會及花蓮縣議會指導，中信慈善基金會、台灣彩券公司、中信銀行及花蓮縣體育會共同主辦，花蓮縣體育會棒球委員會承辦，比賽採6局制，依規程進行預賽、複賽及決賽，開幕典禮訂於12月5日下午4時在花蓮縣立棒球場舉行，參賽隊伍涵蓋台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣及金門縣，地主花蓮縣則由紅、藍兩隊迎戰。至於賽事團體獎金總額200萬元，冠軍100萬元、亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，第5至第8名各5萬元，並頒發獎盃及獎牌；另設打擊獎、打點獎、投手獎、全壘打獎及最佳教練獎等個人獎項，肯定球員與教練團隊的努力。