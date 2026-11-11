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▲2026亞冠賽日本隊左投金丸夢斗，被日媒推估為首戰交手中華隊的潛在先發人選。（圖／美聯社／達志影像）

⚾2026亞冠賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合 11月12日 中午11：00 澳洲 vs 韓國 11月12日 晚間18：00 日本 vs 中華隊 11月13日 中午11：00 中華隊 vs 澳洲 11月13日 晚間18：00 韓國 vs 日本 11月14日 中午11：00 日本vs 澳洲 11月14日 晚間18：00 中華隊 vs 韓國 11月15日 上午10：00 季軍賽 11月15日 晚間18：00 冠軍賽

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）明（12）日將正式點燃戰火，中華隊在晚間6點將交手地主日本武士隊，力拚賽史對戰首勝。今（11）日中華隊展開官方練球，在結束練習後，總教練高志綱也出席記者會，據《體育報知》、《產經體育》報導，高志綱直言日本隊是世界強隊，期待中華隊能發揮出特色，與日本隊正面對決。高志綱也點名左投金丸夢斗與內野手正木智也，直言兩人今年表現出色，必須要特別警戒。高志綱在官方練球結束後出席賽事記者會，談到明日與日本隊的首戰，高志綱表示，「對陣中的年輕選手充滿期待，非常期待明天的比賽。」談到日本隊，高志綱說，「我認為日本隊是放眼世界都名列前茅的強隊，這點完全不需要懷疑。面對這樣一支強隊，我們希望發揮出屬於我們自己的球隊特色，全力以赴迎頭趕上、正面對決。」儘管中華隊對日本隊已有深入情蒐與研究，高志綱仍指出，「雖然有特別警戒的投手與野手，但我們不想只把焦點放在個人身上，而是要正面迎戰日本隊整體戰力。」隨後高志綱特別點名投手金丸夢斗與內野手正木智也，「金丸與正木應該是需要重點警戒的選手。兩位都是實力非常強勁的球員，今年的表現相當出色。」金丸夢斗現年23歲，2024年選秀首輪加入中日龍，今年季初因松井裕樹傷退，遞補入選WBC經典賽日本隊。在經典賽預賽對上捷克的比賽中，金丸夢斗中繼2局無失分，不僅沒被敲安，還狂飆5次三振，表現十分亮眼。本季金丸夢斗在一軍出賽25場，拿下5勝12敗，防禦率2.91，被日媒推估為對中華隊的潛在先發人選。正木智也現年27歲，本屆以外卡資格入隊，他於2021年選秀第2輪加盟軟銀鷹，去年因肩傷導致球季報銷，本季傷癒歸隊後迎來全面爆發的球季，出賽101場，敲出112安、28轟、59分打點。在今年日本大賽上，正木繳出4成38打擊率，外帶2轟和2分打點，被選為MVP，高機率扛下日本隊開路先鋒。