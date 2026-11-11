2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）明（12）日將正式點燃戰火，中華隊在晚間6點將交手地主日本武士隊，力拚賽史對戰首勝。今（11）日中華隊展開官方練球，在結束練習後，總教練高志綱也出席記者會，據《體育報知》、《產經體育》報導，高志綱直言日本隊是世界強隊，期待中華隊能發揮出特色，與日本隊正面對決。高志綱也點名左投金丸夢斗與內野手正木智也，直言兩人今年表現出色，必須要特別警戒。
高志綱大讚日本隊實力 點名警戒金丸夢斗、正木智也
高志綱在官方練球結束後出席賽事記者會，談到明日與日本隊的首戰，高志綱表示，「對陣中的年輕選手充滿期待，非常期待明天的比賽。」談到日本隊，高志綱說，「我認為日本隊是放眼世界都名列前茅的強隊，這點完全不需要懷疑。面對這樣一支強隊，我們希望發揮出屬於我們自己的球隊特色，全力以赴迎頭趕上、正面對決。」
儘管中華隊對日本隊已有深入情蒐與研究，高志綱仍指出，「雖然有特別警戒的投手與野手，但我們不想只把焦點放在個人身上，而是要正面迎戰日本隊整體戰力。」隨後高志綱特別點名投手金丸夢斗與內野手正木智也，「金丸與正木應該是需要重點警戒的選手。兩位都是實力非常強勁的球員，今年的表現相當出色。」
金丸夢斗曾入選今年WBC 日媒推測對中華隊先發
金丸夢斗現年23歲，2024年選秀首輪加入中日龍，今年季初因松井裕樹傷退，遞補入選WBC經典賽日本隊。在經典賽預賽對上捷克的比賽中，金丸夢斗中繼2局無失分，不僅沒被敲安，還狂飆5次三振，表現十分亮眼。本季金丸夢斗在一軍出賽25場，拿下5勝12敗，防禦率2.91，被日媒推估為對中華隊的潛在先發人選。
正木智也奪日本大賽MVP 高機率扛開路先鋒
正木智也現年27歲，本屆以外卡資格入隊，他於2021年選秀第2輪加盟軟銀鷹，去年因肩傷導致球季報銷，本季傷癒歸隊後迎來全面爆發的球季，出賽101場，敲出112安、28轟、59分打點。在今年日本大賽上，正木繳出4成38打擊率，外帶2轟和2分打點，被選為MVP，高機率扛下日本隊開路先鋒。
⚾2026亞冠賽完整賽程
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高志綱在官方練球結束後出席賽事記者會，談到明日與日本隊的首戰，高志綱表示，「對陣中的年輕選手充滿期待，非常期待明天的比賽。」談到日本隊，高志綱說，「我認為日本隊是放眼世界都名列前茅的強隊，這點完全不需要懷疑。面對這樣一支強隊，我們希望發揮出屬於我們自己的球隊特色，全力以赴迎頭趕上、正面對決。」
儘管中華隊對日本隊已有深入情蒐與研究，高志綱仍指出，「雖然有特別警戒的投手與野手，但我們不想只把焦點放在個人身上，而是要正面迎戰日本隊整體戰力。」隨後高志綱特別點名投手金丸夢斗與內野手正木智也，「金丸與正木應該是需要重點警戒的選手。兩位都是實力非常強勁的球員，今年的表現相當出色。」
金丸夢斗現年23歲，2024年選秀首輪加入中日龍，今年季初因松井裕樹傷退，遞補入選WBC經典賽日本隊。在經典賽預賽對上捷克的比賽中，金丸夢斗中繼2局無失分，不僅沒被敲安，還狂飆5次三振，表現十分亮眼。本季金丸夢斗在一軍出賽25場，拿下5勝12敗，防禦率2.91，被日媒推估為對中華隊的潛在先發人選。
正木智也奪日本大賽MVP 高機率扛開路先鋒
正木智也現年27歲，本屆以外卡資格入隊，他於2021年選秀第2輪加盟軟銀鷹，去年因肩傷導致球季報銷，本季傷癒歸隊後迎來全面爆發的球季，出賽101場，敲出112安、28轟、59分打點。在今年日本大賽上，正木繳出4成38打擊率，外帶2轟和2分打點，被選為MVP，高機率扛下日本隊開路先鋒。
⚾2026亞冠賽完整賽程
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月12日
|中午11：00
|澳洲 vs 韓國
|11月12日
|晚間18：00
|日本 vs 中華隊
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 vs 澳洲
|11月13日
|晚間18：00
|韓國 vs 日本
|11月14日
|中午11：00
|日本vs 澳洲
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 vs 韓國
|11月15日
|上午10：00
|季軍賽
|11月15日
|晚間18：00
|冠軍賽