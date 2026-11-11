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羅大佑歧視言論挨轟 何孟樺質問蔣萬安：認同哪一句？

資深音樂人羅大佑近日接受專訪痛批總統賴清德與行政院長卓榮泰「狼狽為奸」，更點名蔡英文、蕭美琴與陳菊未婚沒有子女，而賴清德兒子則在美國，這些人是否真正替台灣下一代著想，此話一出引發熱議，而台北市長蔣萬安則大讚是「振聾發聵」。對此台北市議員何孟樺痛批，這市長到底多麼「昏聵無能」，「這句『振聾發聵』就是證明！」何孟樺質疑，蔣萬安受訪時稱羅大佑的發言是「振聾發聵」，大家都跟她一樣想問，「所以蔣萬安認同，羅大佑說賴總統是用屁眼在說話？所以蔣萬安認同，羅大佑拿蔡總統、蕭副總統、陳菊院長沒有子女做批評？所以蔣萬安認同，羅大佑批評馬世芳是為了賺錢而變綠？所以蔣萬安認同，羅大佑操弄省籍議題？」何孟樺指出，羅大佑的言論，不要說與過去30年的主流社會價值衝突，更失去作為一個人應該有的善良與敦厚。尤其對馬世芳的批評，不只引起文化圈眾怒，相信就連局長蔡詩萍，也都不會認可。何孟樺說，但蔣萬安不只肯定，還說羅大佑的發言是「振聾發聵」？本以為先前蔣市長誇讚妻子幫忙掃街之後，還會幫他準備宵夜已經夠誇張了，真沒想到蔣市長還能更誇張？這市長到底多麼「昏聵無能」，「這句『振聾發聵』就是證明！」