我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 少年隊依家庭需求適時連結民間物資資源，協助補充日常生活所需，減輕家庭經濟壓力，讓家長能有更多餘力陪伴孩子。（圖／高市少年隊提供）

▲ 少輔會輔導員前往家訪並提供物資。（圖／高市少年隊提供）

高市警局少年警察隊與少年輔導委員會持續推動公私協力，結合社團法人高雄市祥和關懷協會、鳳山法師壇、青雲宮、慶雲堂等長期捐贈單位，提供生活物資協助有需要的少年家庭。高市警少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正表示，ㄧ份物資，可能只是家庭生活中的一點幫助，但對正處於困境的家庭而言，卻是及時的支持，更可能成為少年願意走進輔導、重新建立信任的起點。高市少輔會以「家庭為中心」提供偏差少年輔導服務，除關注少年的行為及成長需求，也同步了解家庭整體狀況。針對未符政府補助資格、但實際生活已陷入困境，或家庭突然遭逢失業、疾病、意外等變故者，依家庭需求適時連結民間物資資源，協助補充日常生活所需，減輕家庭經濟壓力，讓家長能有更多餘力陪伴孩子。少年輔導工作中，許多少年及其家庭屬於非自願接受輔導，初期可能與輔導員存在距離，甚至出現配合度不高、關係難以建立的情形。高市少輔會表示，若評估少年及家庭確有經濟困難，會善用民間捐贈物資作為支持媒介，在滿足實際生活需求的同時，逐步建立信任關係，提高少年及家庭參與輔導的意願，讓物資不只是生活上的幫助，更成為開啟溝通與改變的契機。高市警少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正表示，少年偏差行為的預防與輔導，不能只靠單一機關或單一力量，而需要警政、社政、教育、衛政、勞政等及民間跨域投入。感謝長期支持少年輔導工作的善心夥伴，讓公私力量攜手接住需要幫助的少年與家庭，共同為孩子的成長多一分守護。