「貴族世家」跨足個人燒肉市場，全台首家「貴族世家個人燒肉」落腳台北東區，並預計將於明（12）日開幕。主打每人最低199元起就能吃到100克肉的套餐，還享有自助吧吃到飽。「貴族世家個人燒肉」完整菜單曝光之外，也最新宣告，將於今（11）晚18:00於inline系統，開放網路線上預訂，可預訂明日（11月12日）晚餐之座位。
「貴族世家個人燒肉」首店地址為大安區光復南路452號，店內將採一人一爐設計，預估可容納48個座位。確定將於明（12）日正式開幕，餐價最低199元就可以吃到。
菜單品項包含有雞肉、豬肉、牛肉，總計有15款套餐，分為單品套餐8款、綜合套餐（不同種類肉品混合）7款，單品套餐肉品皆有100公克、200公克、300公克重3種選擇，價格落在199元至399元之間。菜單中最低價即是100克雞腿丁燒肉套餐，點套餐就享有自助吧的飲料、湯、冰品通通吃到飽。提醒業者有設低消規定，每人需點一份套餐。
貴族世家個人燒肉今日也緊急宣布，將於今（11）日晚上18:00於inline系統，開放線上預約，可預訂部分明晚（11月12日）座位。
🟡「貴族世家個人燒肉」店家資訊
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11:30~21:30
線上預約：11月11日晚上18:00於inline系統開放
交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
優惠：「好評送鮑魚」活動，點套餐並於Google留下好評，即可獲得鮑魚 1顆，數量有限送完為止。
資料來源：貴族世家個人燒肉
「TGI FRIDAYS」雙11限定 炭烤豬肋排買一送一
另一個連鎖餐飲品牌「TGI FRIDAYS」則是宣告，推出單日限定優惠，今（11）日當天只要憑指定活動畫面，就享「炭烤豬肋排」買一送一，買半份送半份、買整份送整份，原價半份為710元、全份1100元，實際價格仍以門市公告為準。
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貴族世家個人燒肉今日也緊急宣布，將於今（11）日晚上18:00於inline系統，開放線上預約，可預訂部分明晚（11月12日）座位。
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11:30~21:30
線上預約：11月11日晚上18:00於inline系統開放
交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
優惠：「好評送鮑魚」活動，點套餐並於Google留下好評，即可獲得鮑魚 1顆，數量有限送完為止。
資料來源：貴族世家個人燒肉
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