「貴族世家」跨足個人燒肉市場，全台首家「貴族世家個人燒肉」落腳台北東區，並預計將於明（12）日開幕。主打每人最低199元起就能吃到100克肉的套餐，還享有自助吧吃到飽。「貴族世家個人燒肉」完整菜單曝光之外，也最新宣告，將於今（11）晚18:00於inline系統，開放網路線上預訂，可預訂明日（11月12日）晚餐之座位。

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「貴族世家個人燒肉」首店地址為大安區光復南路452號，店內將採一人一爐設計，預估可容納48個座位。確定將於明（12）日正式開幕，餐價最低199元就可以吃到。

▲貴族世家個人燒肉套餐最低每人199元起，享有自助吧的飲料、湯品、冰品吃到飽。（圖／記者黃韻文攝）
▲貴族世家個人燒肉套餐最低每人199元起，享有自助吧的飲料、湯品、冰品吃到飽。（圖／記者黃韻文攝）
菜單品項包含有雞肉、豬肉、牛肉，總計有15款套餐，分為單品套餐8款、綜合套餐（不同種類肉品混合）7款，單品套餐肉品皆有100公克、200公克、300公克重3種選擇，價格落在199元至399元之間。菜單中最低價即是100克雞腿丁燒肉套餐，點套餐就享有自助吧的飲料、湯、冰品通通吃到飽。提醒業者有設低消規定，每人需點一份套餐。

貴族世家個人燒肉今日也緊急宣布，將於今（11）日晚上18:00於inline系統，開放線上預約，可預訂部分明晚（11月12日）座位。

🟡「貴族世家個人燒肉」店家資訊

開幕日期：11月12日

地址台北市大安區光復南路452號

電話：02-2703-5988

營業時間：11:30~21:30

線上預約：11月11日晚上18:00於inline系統開放

交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘

優惠：「好評送鮑魚」活動，點套餐並於Google留下好評，即可獲得鮑魚 1顆，數量有限送完為止。

資料來源貴族世家個人燒肉

「TGI FRIDAYS」雙11限定  炭烤豬肋排買一送一

另一個連鎖餐飲品牌「TGI FRIDAYS」則是宣告，推出單日限定優惠，今（11）日當天只要憑指定活動畫面，就享「炭烤豬肋排」買一送一，買半份送半份、買整份送整份，原價半份為710元、全份1100元，實際價格仍以門市公告為準。

▲迎接雙11，TGI FRIDAYS推出炭烤豬肋排單日有買一送一優惠。（圖／開展餐飲集團提供）
▲迎接雙11，TGI FRIDAYS推出炭烤豬肋排單日有買一送一優惠。（圖／開展餐飲集團提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。