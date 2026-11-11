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▲經濟部產業發展署陳俊瑩科長（右一）、國立公共資訊圖書館馬湘萍館長（左一）、臺中國家歌劇院李惠美總監（左二）及莫仔有限公司林家進執行長（右二）共同體驗 AI 互動繪畫。（圖／國資圖提供）

圖書館的海報和看板，過去得靠館員逐一更換，費時費力。國立公共資訊圖書館與新一智能合作，導入55吋大型彩色電子紙、數位內容管理及生成式AI，打造兼具節能顯示、資訊傳遞與互動育樂數位服務平台，今天發表落地實證成果，透過室內外電子紙看板，提升資訊更新效果，減少紙本文宣使用，也讓民眾體驗AI創作樂趣，開啟閱讀與科技交融新體驗。國資圖館長馬湘萍表示，圖書館每年有大量民眾到訪，過去海報和資訊看板多仰賴館員逐一更換，遇到內容調整時，得耗費人力與時間，展示形式也較單一。隨著館內數位服務增加，如何讓資訊更新更即時，同時兼顧環境友善與讀者的使用體驗，成為館方導入新設備時的考量。新一智能指出，這次實證以大型彩色電子紙為核心，搭配室內外顯示設備，由同一套平台管理各處看板的內容。當館方需要更換展示資訊時，可從平台更新，減少逐一更換看板的作業，也便於日常維護，省時又簡省人力。在讀者互動方面，民眾可先在平板上自由繪圖，再由生成式AI依據手繪圖生成不同風格的作品，並將成果顯示在大型彩色電子紙上。從動手畫圖到觀看作品的過程，可供館方運用於藝術教育與數位學習活動。這項合作由經濟部產業發展署指導、資策會數位轉型研究院輔導，透過顯示產業軟硬整合與跨域應用拓展計畫，在國資圖測試電子紙、內容管理及互動軟體如何配合公共場館的日常營運，為電子紙在公共服務及文化教育場域的應用累積經驗。新一智能表示，後續將以國資圖的實證經驗為基礎，規畫將大型彩色電子紙及AI互動應用推廣至其他公共圖書館、文化展館、教育及零售休閒場域，並透過國際合作夥伴與海外推廣管道，尋找在海外場館導入的機會。