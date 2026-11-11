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保加利亞東南部一條高速公路於當地時間10日發生該國史上最慘烈車禍，多達80輛車連環追撞，造成至少12人死亡、50人受傷。根據BBC與保加利亞當地媒體報導，保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）表示，該國東南部的色雷斯高速公路（Trakia motorway）發生兩起連環追撞重大車禍，波及數十輛自小客車與卡車，造成12人死亡。衛生部長伊夫科娃（Katya Ivkova）指出，事故發生於週二，地點鄰近季姆尼察鎮（Zimnitsa）。其中11人當場身亡，另有1人送醫後傷重不治；此外，約有50名傷者被送往醫院救治。保加利亞國家通訊社（BTA）報導，斯利文州（Sliven）州長卡謝羅夫（Mihail Kasherov）向媒體透露，事故共牽涉約80輛車。官方表示，濃霧導致能見度驟降，很可能是東向車道首起車禍的主因。事故發生後，拉德夫宣布週三為全國哀悼日。保加利亞官員指出，發生於通往首都索菲亞（Sofia）方向車道的第二起追撞事故，研判同樣受大霧影響，且駕駛可能因分心注意第一起車禍而肇事。從空拍畫面可見，高速公路上卡車、貨車和轎車撞成一團，撞擊力道之大，甚至導致部分車輛堆疊在其他車輛上。事故發生時濃霧籠罩，能見度極低，消防車和救護車沿路排成一列，身穿反光背心的救援人員在損壞的車輛間穿梭。一名駕駛男子告訴當地Nova電視台，一輛卡車從後面撞上了他們的車， 他還原當時場面，「太可怕了！那輛紅色卡車從後面猛烈地撞了上來。我能聽到它靠近的聲音，它急剎車。我告訴我的同事，『抓緊了，我們要被撞了！』」卡車將他們撞飛到防撞護欄上，他們又撞上了另一輛車，幾秒鐘之內，男子敘述，在他們逃下車的時候，其他那些車也都互相撞了起來。亦有倖存駕駛透露當時視線相當差，能見度應不到50公尺，在他正後方的車輛有人因這場車禍當場死亡。前來搶救的救援人員不得不切割金屬來解救受困人員，包括被困在油罐車中的人員。