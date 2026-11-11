我是廣告 請繼續往下閱讀

周六華南雲雨區移入 全台降雨機率提高

▲東北季風近期持續影響台灣氣溫，未來明顯降溫的時段落在下周三。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周三強冷空氣接力 北部低溫下探16度、轉濕涼

明後天（11月12日至11月13日）東北季風減弱，各地天氣回暖，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周六（11月14日）受到華南雲雨區移入影響，全台降雨機率提高，整天不定時有陣雨及強陣風。周日、下周一（11月15日至11月16日）東北季風南下，下周二（11月17日）鋒面接近，北部、東半部降雨再增多，下周三（11月18日）更強東北季風報到，北部低溫恐下探16度。劉沛滕指出，明後兩天東北季風減弱，環境吹偏東風，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；周五水氣會比較多一些，東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區持續有零星短暫雨。劉沛滕提醒，天氣明顯變化的時間是周六，由於華南雲雨區移入台灣，全台的降雨機率增加，雖然不會有較大較劇烈的雨勢，但各地整天不定時會有陣雨、強陣風出現，周日、下周一則是東北季風增強，降雨範圍落在桃園以北、東半部。氣溫方面，劉沛滕說明，明後天各地明顯回溫，白天西半部27至31度，東半部25至29度，周六因為下雨，氣溫略微偏涼，周日、下周一東北季風影響，北台灣、東半部的清晨低溫19至20度，氣溫略降1至2度。要特別留意的是，下周二台灣北部海面會有新的鋒面接近，北部、東半部降雨增加；鋒面過後，下周三有更強的東北季風接力，北部、東半部轉為濕涼，低溫下探只剩16至19度。