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吸菸率下降 國健署：戒菸服務人次持續成長

根據胸腔重症加護醫學會調查，國內具備任何惡化風險因子的肺阻塞患者，發生心血管疾病的風險是沒有風險因子的24倍。而吸菸是肺阻塞最重要的危險因子，國健署長期推動菸害防制及戒菸服務，國健署副署長魏璽倫指出，根據統計，113年國內成人吸菸率已降至12.8%。台灣胸腔暨重症加護醫學會今（11）日攜手健保署、國健署共同舉辦記者會，學會也首度發表「保肺護心篩 風險評估表」，從容易喘、肺功能、心血管疾病、未接種疫苗、過去一年急性惡化等5大風險因子進行評估，只要具備任一項風險因子，未來發生嚴重心血管風險是沒有風險因子者的24倍。健保署長陳亮妤提到，今年修訂「慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案」（P4P），納入急性惡化時的心血管風險評估，並增加挹注約2500萬。今年上半年就收案近2.5萬人、新收案近4千人，病人急診就醫率及急診住院率逐年下降。而國外研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞風險較非吸菸者高出6.3倍。魏璽倫今日提到，國健署長期推動菸害防制及戒菸服務，其中國人吸菸率已經從111年的14%降至113年的12.8%；戒菸服務使用逐年攀升，112年至114年的服務人次成長約20%，今年也持續成長。魏璽倫指出，今年1至7月服務約33萬人次。至於哪些人可使用戒菸服務，她表示，包括長期吸菸者，還有加熱菸、電子煙等。加熱菸部分，所有用藥原則上都等同其餘吸菸用藥，但電子煙則涉及藥品適應症，因此先行提供戒菸衛教。胸重學會呼吸道疾病委員會委員鄭世隆提醒，肺阻塞一旦急性惡化，受損的肺功能很難完全恢復。醫師表示，近期收治一位60多歲男性患者，先前就已經診斷為肺阻塞，平時容易喘、咳嗽，雖然症狀一直持續，但仍感覺自己可以忍耐，所以長期沒有回診治療。鄭世隆說，直到某天深夜喘不過氣，個案被送到急診，才發現肺阻塞已重度惡化，甚至引發心肌梗塞，所幸經緊急搶救後撿回一命。後續被納入P4P照護，由亞東醫院心肺跨專科醫療團隊定期追蹤、治療並提供衛教，目前病情穩定，沒有再發生急性惡化。鄭世隆呼籲，肺阻塞病人一定要積極配合醫師，定期追蹤與治療，才能預防病情惡化，做到保肺護心。