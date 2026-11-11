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▲萊爾富再推神級布丁「芋見愛情昏了頭布丁」，布丁系列商品優惠活動第2件15元。（圖／萊爾富提供）

▲冬季新口味甜點來了！萊爾富即起開跑芋頭季，20款芋香商品登場。（圖／萊爾富提供）

▲芋頭不只適合甜點，融入日常鹹食也能展現截然不同的風味。（圖／萊爾富提供）

▲「昂舒巴黎開心果泡芙」（69元），嚴選法國開心果醬與西班牙鮮奶油。（圖／7-11提供）

▲「維也納的甜蜜誘惑」，以在地米穀粉打造綿密濕潤、細緻柔軟的奧地利經典沙哈蛋糕。（圖／7-11提供）

冬季新口味甜點來了！萊爾富即起開跑芋頭季，20款芋香商品登場，包括芋頭夾心菠蘿麵包、芋泥蛋糕捲、芋頭夾心吐司等，最低只要32元開吃，還有 「紅豆芋頭雙圓湯」49元溫暖開喝，且吃得到真正的芋頭。7-11則是推出「昂舒巴黎開心果泡芙」，每顆只要69元，嚴選法國開心果醬超濃郁。萊爾富人氣布丁再推出全新芋頭風味，以趣味諧音梗打造「芋見愛情昏了頭布丁」（售價45元）布丁系列商品優惠活動第2件15元。另一款芋香甜點「甜言蜜芋」（售價45元），則以綿密鬆軟的芋頭為主角，再加入糖水細細蜜製，讓芋頭本身的自然香氣與糖水甜味相互交融。「芋頭夾心菠蘿麵包」（售價39元）以香酥菠蘿外皮搭配香甜芋泥內餡，外酥內綿、芋香滿溢；「芋頭鹹蛋黃麵包」（售價39元）結合綿密芋泥與濃郁鹹蛋黃，呈現鹹甜交融的豐富滋味；「芋泥蛋糕捲」（售價39元）則以香濃芋泥搭配綿密蛋糕，入口柔軟細緻。「芋頭起司三明治」（售價55元）以綿密芋泥搭配起司片，每一口都吃得到芋頭顆粒，甜鹹兼具的創意滋味擄獲芋頭控的味蕾！還有「究柔－芋頭夾心吐司」（售價32元）、「芋泥Q麻糬麵包」(售價35元)、「芋泥肉鬆派司」（售價38元）等芋頭風味麵包，也是不容錯過的芋頭商品。芋頭不只適合甜點，日常鹹食有「芋頭瘦肉粥」（售價59元），將綿密芋頭融入香醇粥品；「芋頭炊飯」（售價89元）則以芋頭搭配米飯炊煮，讓芋頭香氣充分融入米飯之中。關東煮系列則推出「嘉楠－芋泥包餡貢丸」（售價15元）。降溫必喝的推薦 Hi café「紅豆芋頭雙圓湯」（售價65元）以紅豆湯搭配大甲芋頭丁、Q彈芋圓、湯圓，交織出豐富口感，活動限時優惠49元。冬天吃甜點療癒自己，連續2年進口甜點熱銷冠軍「韓國延世大學可可生乳包」（99元）再度回歸，100g個人尺寸品嚐香濃可可爆餡鮮奶油，11月11日至24日購買指定品項任選第二件省10元；「昂舒巴黎開心果泡芙」（69元）則是嚴選法國開心果醬與西班牙鮮奶油，滑順輕盈口感搭配泡芙殼撒上杏仁碎粒烘烤，層次超豐富。並且獨家販售2025年農糧署舉辦非米不可全國創意米食競賽冠軍作品「維也納的甜蜜誘惑」，以在地米穀粉打造綿密濕潤、細緻柔軟的奧地利經典沙哈蛋糕，結合香醇濃郁的比利時巧克力與酸甜清爽的無花果醬，售價69元，11月11日至24日購買指定品項任選第二件省10元。