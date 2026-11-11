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底特律老虎有機會再添亞洲新星，與台灣好手李灝宇組成「台日連線」！老虎今（11）日派出環太平洋地區主管虎克（Kevin Hooker）及日籍球探養父鐵，前往橫濱高中與最快球速157公里的18歲右投織田翔希面談。球團已追蹤他長達2年，若最終成功簽約，織田將與李灝宇進入同一球團體系。這場搶人大戰中，老虎球團展現了絕非臨時起意的極高誠意。今日的面談陣容由老虎環太平洋地區球探主管虎克（Kevin Hooker）親自領軍，並由台灣球迷極為熟悉的退役名投、現任老虎球探養父鐵陪同出席，對他極度重視。虎克在會談結束後接受訪問時大方透露，老虎球探部門已經在各級賽事中持續追蹤觀察織田翔希長達整整兩年，今日不僅與橫濱高中監督村田浩明深入交換養成方針，更當面與織田的母親進行了誠懇對話，極力傳達球團渴望簽下他的強烈意圖。虎克讚嘆表示：「他是一名天賦極為出眾的投手，即便把他放到美國本土的高中同齡球員中相比，他也毫無疑問是處在金字塔最頂端的菁英之一！」回顧織田的旅美之路，其決心可謂破釜沉舟。在日前落幕的日職選秀會上，即使日職央聯傳統霸主讀賣巨人執意用「第一指名」強行挑中他，織田依然毫不動搖，甚至在巨人高層10日親訪學校進行指名問候時，選擇留在教室正常上課而未出面會晤。對於台灣球迷而言，這起搶人動態最令人興奮之處，莫過於織田若順利落腳底特律，將與台灣強打李灝宇效力於同一個球團。現年23歲的李灝宇在今年4月強勢登頂大聯盟，菜鳥球季出賽114場便繳出打擊率.264、上壘率.322、長打率.434、攻擊指數（OPS）.746與10發全壘打的耀眼成績單，寫下台灣選手在大聯盟歷史上的單季最佳野手成績；特別是在球季後段的82場比賽中，他的OPS更一路攀升至.801，攻守兩端皆展現出接掌2027年老虎主戰內野手的氣勢。美媒分析指出，雖然投手與野手平時分開訓練，但李灝宇從小聯盟基層一路克服語言隔閡、飲食適應與漫長巴士移動、最終成功站穩大聯盟的奮鬥歷程，將成為老虎招攬織田時最具說服力的活教材。對於年僅18歲、初次離鄉背井赴美發展的織田而言，母球團陣中擁有熟悉亞洲文化且具備成功典範的年輕前輩，無疑能在心理層面提供巨大的安定感。