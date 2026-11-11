我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吃到飽餐廳的生魚片區，許多顧客會選擇第一個先拿取食用，其實在進食順序上犯大忌。（示意圖／記者葉盛耀攝）

第一道建議先喝熱湯 推薦土瓶蒸

▲建議去吃吃到飽餐廳，第一道菜先喝湯，像是土瓶蒸就是個好選擇。（圖／NOWNEWS資料庫 ）

著重健康 先喝水或湯穩定血糖

國人喜歡吃到飽餐廳，除了能一次通嚐多種菜色，也因為菜色多樣能符合不同習性消費者之需求。但是不少顧客總在暴飲暴食之後，難免感到腸胃不適、影響健康。旗下有兩大buffet品牌的「欣葉國際餐飲集團」經理李書豪，擅長食品安全專業，他建議，吃buffet最一開始切忌不要立刻拿生魚片、生冷海鮮，否則容易影響腸胃，建議先喝湯，例如土瓶蒸就是個好選擇，再來是熱食然後才建議吃海鮮。而醫師陳如瑩也建議到buffet的健康飲食順序，先喝湯、熱茶之後，再開始吃蔬菜類、蛋白質類。「欣葉國際餐飲集團」的安全暨永續辦公室經理李書豪，在集團主負責食品安全等專業領域，他就提到，許多人到自助餐廳往往第一個會先衝日式冷食區拿取生魚片、生冷螃蟹等海鮮反而是不好的。其主要原因在於生冷食物容易刺激胃腸黏膜，導致腹痛、消化不良甚至腹瀉。另外，也忌諱「冷熱混食」，就是高溫食物與低溫食物混著吃，容易提高食品安全風險。他以自家buffet品牌「欣葉日本料理」來分享經驗，他建議先進入餐廳之後，第一道菜先吃湯品，推薦菜色包含茶碗蒸與土瓶蒸，接著進入熱食，他會先吃烤物包含烤雞翅、鹽燒香魚等，再來才是相較之下油膩一點的炸物，如大海老天婦羅、唐揚雞，然後才會去吃生魚片、甜蝦等多樣海鮮，還有欣葉知名的小缽料理等涼菜；當然最後還有甜點、飲料等。此外，小兒腸胃醫師陳如瑩也於臉書粉專分享吃buffet時能吃得比較健康的進食順序第一步建議喝水或湯，如昆布湯、蔬菜湯，增加飽足感、可以穩定血糖也避免暴食。接下來是蔬菜類，接著才是蛋白質類，包含牛排、烤雞、瘦肉片等，而澱粉類放在最後。