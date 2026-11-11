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媒體報導，民進黨高層評估這次選舉目標「5＋N」，也就是要守住既有縣市再擴增，並稱雙北是最接近贏的一次。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（11）日再度呼籲，千萬不要在這時講大話，或是張狂預測會拿下幾席，可能會引起反效果，讓選民覺得民進黨是否傲慢了；賴也提到，觀察最近許多民調，藍營選民表態率比較低，有自主蓋牌的現象，千萬不要把現在民調贏，就當成真的已經贏了。對於民進黨選情，民進黨下午召開中常會，民進黨發言人吳崢受訪時轉述賴清德說法，賴呼籲所有黨公職、輔選幹部、中常委、競選團隊，不要談論對於選情預估，包含覺得哪裡勝選機會高，最後有幾席等。吳崢提到，賴清德再次跟所有幹部強調，對於選情要非常戒慎恐懼、非常努力，甚至包括在台北市的部分，連候選人沈伯洋都稱是處於落後追趕的狀態，賴主席也強調，千萬不要在這時講大話，或是好像比較張狂預測會拿下幾席，因為可能會引起反效果，刺激到不同陣營的選民，讓選民覺得民進黨是不是傲慢了。吳崢指出，賴清德提到，最近觀察許多民調，藍營選民的表態率比較低，可能有自主蓋牌的現象，所以千萬不要把現在民調有贏，就當成是真的已經贏了。吳崢說，賴主席、民進黨秘書長徐國勇這幾個月反覆跟全國競選團隊以及所有的黨公職強調，千萬要保持戒慎恐懼的心態，非常努力，拚到最後一刻，用好的政策、政見去爭取台灣人民的支持。另據轉述，沈伯洋競總總幹事吳思瑤在臨時動議時也呼籲，台北要拜託大家一起幫忙，真的勝負難料，蔣市府行政資源已全部動起來，包括民政局轄下的村里長、宮廟系統等，很多支持沈伯洋的地方人士都因為壓力不敢表態，要拜託所有常委們幫忙宣傳本週六的洋流祭、禮拜天的士林北投車掃。