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▲蔣萬安市長現身徐欣瑩競總「AI夢想基地」，並親筆寫下「必勝」與「安欣連線」的祝福簽名卡片。（圖／徐欣瑩競辦提供）

選戰進入最後關鍵倒數，候選人紛紛祭出重量級牌卡全力衝刺選票！國民黨新竹縣長候選人2號徐欣瑩與台北市長蔣萬安合作的全新巨幅競選看板，近日正式亮相！看板上兩人比出代表勝利與衝勁的拳頭，搭配醒目Slogan「萬事安欣、竹縣要贏」，不僅象徵台北與新竹區域共榮的合作默契，更展現選戰最後關頭「安欣連線」強強聯手、力拚全勝的強烈決心。蔣萬安市長日前特別現身徐欣瑩競總「AI夢想基地」，並在匯聚無數鄉親期許的「夢想星願池」前，親筆寫下「必勝」與「安欣連線」的祝福簽名卡片。兩人將象徵力量的許願星投入池中，不僅代表跨縣市攜手為基層建設與區域發展打拚，更為新竹縣注入一股滿滿的必勝能量。徐欣瑩表示，蔣萬安市長施政有目共睹，不僅有政績、有遠見，更是一位溫暖敦厚、認真做事的好市長。面對選戰過程中各種鋪天蓋地的抹黑與攻擊，蔣市長始終保持風度與初心，以實實在在的政績回應市民期待。她強調，這份「安欣連線」的默契，正是彼此對善良、正直與務實施政原則的共同堅持，希望透過這次跨域連線，讓陽光政治的訴求勝過對手抹黑式攻擊。看板曝光後迅速引發地方鄉親與支持者熱烈討論，不少民眾稱讚「萬事安欣、竹縣要贏」諧音吉祥且傳達強烈正能量。徐欣瑩競選團隊指出，選戰已進入最後極大化選票的關鍵階段，號召所有認同正直、正向、陽光力量的鄉親挺身而出，一起「好事成雙、幸福加倍」。徐欣瑩團隊表示，剩下最後十多天，徐欣瑩將持續深入基層懇託，「我們深信風雨終會過去，陽光終將照亮前方」，呼籲廣大新竹鄉親在11/28投票日堅定挺身支持2號徐欣瑩，共同用手中的選票挺正直、迎勝利，共創新竹更科技、更溫暖、更有愛的未來！