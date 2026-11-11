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▲Red Bull 極限跳傘運動員Dani Roman 與 Fred Fugen從斯洛維尼亞 360 公尺高的特爾博夫列煙囪彈射升空，在高空中展現驚人的飛行畫面，挑戰人類飛行極限。（圖／Red Bull提供）

▲Red Bull 運動員 Dani Roman 與 Fred Fugen 從歐洲最高煙囪頂端同步彈射升空，以合計 151.72 公尺的垂直上升高度，成功締造雙人彈射世界紀錄。（圖／Red Bull提供）

兩名Red Bull極限跳傘運動員羅曼（Dani Roman）與富根（Fred Fugen），日前在斯洛維尼亞完成一項超越人類飛行極限的瘋狂壯舉，兩人鑽入架設於歐洲最高煙囪內部的巨型人體彈射器，化身為「人體砲彈」高速升空，僅花費2.15秒便從完全靜止飆破時速180公里，承受高達4.2G的重力加速度負荷。這項震撼全球的極限挑戰，最終由羅曼以100.36公尺的個人彈射高度，以及兩人攜手完成的151.72公尺雙人同步彈射成績，一舉斬獲「人體彈射最高高度」與「雙人彈射合計最高高度」兩項金氏世界紀錄認證。這項名為「Red Bull Human Catapult」的極限計畫，選定在斯洛維尼亞高達360公尺的特爾博夫列（Trbovlje）煙囪進行。特技工程團隊在煙囪頂端內部巧妙安裝了一座高達60公尺、重達2噸的多重彈簧巨型發射裝置。挑戰過程中，來自西班牙的羅曼與來自法國的富根分別進入發射艙，以人體砲彈姿態被垂直彈射至百公尺高空，在空中歷經短暫滯空與自由落體後順利開傘、安全著陸。在個人項目中，羅曼率先以驚人的100.36公尺垂直高度刷新紀錄；隨後兩人更挑戰高難度的雙人同步彈射，分別達到75.97公尺與75.75公尺的高空，以合計151.72公尺的總垂直高度，成功將兩座金氏世界紀錄獎盃收入囊中。回憶被猛烈發射升空的瞬間，羅曼興奮表示：「倒數剩下五秒時，你會深吸一口氣並繃緊全身，接著伴隨『砰』的一聲巨響，整個人以難以置信的速度不斷向上衝，突然間周遭的一切彷彿瞬間變成慢動作，接著又迅速轉為向下俯衝，這體驗真的太不可思議了！」富根也感性指出，面對前所未見的龐大彈射裝置，兩人完全是踏入未知領域，必須仰賴過往累積的所有專業飛行直覺才能克服考驗。這座創造歷史的發射器由斯洛維尼亞特技工程團隊DD Squad操刀，研發期長達兩年半，從小型彈射測試逐步升級至煙囪內的實體裝置搭建。DD Squad執行長諾瓦克（Gasper Novak）強調，工程最大難關在於兼顧毀滅性的彈射爆發力與絕對精準的安全控制，同時運動員身穿Prada Linea Rossa專屬專業機能裝備，確保在高G力衝擊與嚴苛氣流下維持穩定體態。這項壯舉不僅再次展現Red Bull「給你一對翅膀」勇於挑戰未知、突破極限的品牌精神，更將尖端工程科技與人類肉體潛能推向了全新的歷史巔峰。