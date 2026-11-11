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資深音樂人羅大佑近日接受專訪痛批總統賴清德與行政院長卓榮泰「狼狽為奸」，更點名蔡英文、蕭美琴與陳菊未婚沒有子女，而賴清德兒子則在美國，這些人是否真正替台灣下一代著想，此話一出引發熱議，而台北市長蔣萬安則大讚是「振聾發聵」。立委吳思瑤怒轟，「羅大佑，愧為文化人！蔣萬安，更恬然不恥！」「管好你們的嘴，女人的子宮輪不到你來管！」吳思瑤說，只要沙文主義者還存在，只要父權的言論再出現，就再發一次這段影片。而該影片為2023年前衛生署長楊志良在輔選時批評時年吳思瑤這輩子絕子絕孫、不可能生了，吳思瑤疾呼「吳思瑤沒有結婚、沒生小孩，但是我的人生跟大家一樣精采！我要告訴全天下所有的楊志良們，管好自己的嘴，我的子宮輪不到你來管！」吳思瑤說，上一次發文是蘇清泉嘲諷縣長周春米沒小孩很可憐，差沒幾天竟然又來個羅大佑，而羅大佑罵人是狗、攻擊女人沒生小孩，還操弄族群，蔣萬安居然說是「振聾發聵」，「羅大佑，愧為文化人！蔣萬安，更恬然不恥！」