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以前拚速度多接單，現在送越慢可能賺越多

▲外送專法上路後，Uber Eats、foodpanda陸續調漲服務費及平台費，部分計時補貼制度可能衍生「送越慢、賺越多」的情況，影響外送效率，也讓消費者等餐時間變長。（圖／記者周淑萍攝）

平台獎金取消、疊單減少 騎士收入也受影響

平台費變貴、餐點送更慢！憂心客人不點了

▲foodpanda宣布分兩波調漲平台費，11月15日起一般用戶每筆訂單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員也將跟進調整，每單平均增加2至4元。（圖／AI生成示意圖）

漲價可以理解 但費用不是全進外送員口袋

叫外送不只變貴，連等餐時間也可能變長？《外送員權益保障及外送平臺管理法》今年7月上路後，外送員報酬有了基本保障，但新的計時制度也引發討論，擁有5年以上外送經驗的外送騎士曾先生接受《NOWNEWS今日新聞》訪問透露，過去一張訂單可能6至10分鐘就能完成，如今卻可能花上20至30分鐘，原因之一就是部分報酬與配送時間有關，反而可能出現「送越慢、賺越多」的情況。 他坦言，這樣的制度不只影響配送效率，也可能讓消費者花更多錢、等更久。曾先生表示，過去外送員為了增加收入，通常希望盡快完成配送，再接下一張訂單，因此一張訂單如果能在6至10分鐘內送完，就有機會在相同工時完成更多趟。但外送專法上路後，部分報酬與配送時間有關，加上平台原本提供的基本金額可能偏低，外送員必須靠後續時間補貼，才能獲得較合理的收入。曾先生直言，的確有不少外送員認為，當然要慢慢送，送快當然沒錢啊！假設一張訂單平台先給45元，但實際需要花20分鐘才能完成，外送員就得依靠後續補貼增加報酬。他以每分鐘4元的假設金額舉例，若配送時間拉長到30分鐘，依時間計算的報酬就可能達120元。在這樣的情況下，原本鼓勵外送員迅速完成配送的制度，反而可能產生延長配送時間的誘因。除了計時補貼制度，曾先生指出，外送專法剛上路時，平台還提供趟次獎金及餐期加碼，當時外送員收入明顯增加，但到了8月中旬，獎勵陸續取消。另一方面，過去外送員經常可以一次配送兩張訂單，透過疊單提高工作效率，但現在疊單機會減少，讓外送員在相同時間內能完成的訂單數也跟著下降。曾先生透露，自己一天工作約12小時，最近可能只有3小時有疊單，其餘大多是單張訂單。平台減少疊單，加上報酬仰賴後續計時補貼，讓外送員更難單純依靠提高配送效率增加收入。對於現行制度，曾先生表示，希望平台不要讓外送員必須靠延長時間才能獲得合理報酬。他認為，外送平台既然能夠掌握訂單距離、路線及預估配送時間，就應該可以在派單時先提供合理報酬，再透過提前完成的獎勵，鼓勵外送員提升效率。例如一張訂單原本預估需要20分鐘完成，假設平台先提供60元報酬，若外送員15分鐘就送達，可以額外獲得30元獎金，讓騎士有動力盡快完成訂單，而不是為了增加時間補貼刻意延長配送過程。這樣不只可以保障外送員收入，也能避免消費者等餐時間被拉長。外送專法上路後，Uber Eats、foodpanda陸續調整收費。Uber Eats已於8月調漲消費者服務費，foodpanda也宣布11月15日起一般用戶每單平台費平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員每單平均增加2至4元。除了消費者負擔又要增加，曾先生也明顯感受到專法上路後訂單量出現變化，他直言，最近就有熟識的餐廳向他透露，訂單近期少了一大半。他認為平台費變貴，加上餐點配送時間拉長，都可能影響消費者叫外送的意願。曾先生認為，消費者花更多錢卻要等更久，自然可能減少叫外送的次數。他擔心未來整體外送需求持續下降，最終可能會影響騎士收入。對於平台因應專法增加成本而調漲費用，曾先生並非完全反對。他認為，平台營運成本提高，適度調整收費可以理解，但不能將所有漲價原因都歸咎於外送員報酬增加。曾先生指出，消費者支付的平台費、服務費，並非全部直接交給外送員，若平台將新增費用都與外送員保障畫上等號，恐怕會讓消費者產生誤解。他強調，外送員需要合理報酬，消費者也希望餐點能夠準時送達，專法既然是為了改善外送環境，就不應只看最低報酬是否提高，更應檢討計時補貼及派單方式，讓騎士願意提高效率、平台維持合理成本，也避免消費者承擔更多費用，卻等得更久。