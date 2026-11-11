女星戈偉如90年代以《家有仙妻》、《浴火鳳凰》等電視劇走紅，美豔外表與優雅氣質受到觀眾喜愛，情史豐富的她，曾經傳出和萬人迷金城武交往，後來經歷兩段不順遂的豪門婚姻，如今享受單身及自由戀愛的低調生活，已經淡出約12年的戈偉如，近日現蹤與姐妹淘聚會的合照中，62歲近況引發外界關注。
與金友莊餐敘聊5小時 62歲戈偉如凍齡近貌曝光
高凌風前妻金友莊近日在臉書分享一張聚餐合照，與會的有昔日中視當家花旦蔣黎麗、資深女星戈偉如等人，其中戈偉如已經10多年沒有推出戲劇作品，也未公開上電視節目，褪去明星光環的她以一頭烏黑旁分長髮、細框眼鏡入鏡，雖然照片有濾鏡修容，但仍可看出風韻猶在，即便年過花甲，狀態依然保養得宜。
金友莊寫下：「昨晚跟美女姐姐們在安和路龍洞海產吃香喝辣抱團取暖，果然迎接紅盤。聊了五個小時還不太夠，因為我們上至全球政經情勢，下到兒女私情全都能聊，把酒言歡，暢所欲言，太爽了！」
貼文一發布，網友紛紛留言：「是戈偉如欸」、「都是美女貴婦」、「右下那位是戈偉如女士嗎」、「戈偉如還是好有氣質」、「美魔女！」
戈偉如曾和金城武傳緋聞 兩人不敵年齡差距分手
1990年代初期，戈偉如曾經和當時剛踏入演藝圈、18歲的金城武傳出發展大9歲姐弟戀，後來因為已經達適婚年齡的戈偉如渴望步入婚姻，而剛起步的金城武重心仍在演藝事業，加上狗仔隊頻繁跟拍帶來壓力，最終小倆口決定分開，戀情無疾而終，不過這段緋聞雙方當事人從來沒有承認過。
資料來源：金友莊臉書
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高凌風前妻金友莊近日在臉書分享一張聚餐合照，與會的有昔日中視當家花旦蔣黎麗、資深女星戈偉如等人，其中戈偉如已經10多年沒有推出戲劇作品，也未公開上電視節目，褪去明星光環的她以一頭烏黑旁分長髮、細框眼鏡入鏡，雖然照片有濾鏡修容，但仍可看出風韻猶在，即便年過花甲，狀態依然保養得宜。
金友莊寫下：「昨晚跟美女姐姐們在安和路龍洞海產吃香喝辣抱團取暖，果然迎接紅盤。聊了五個小時還不太夠，因為我們上至全球政經情勢，下到兒女私情全都能聊，把酒言歡，暢所欲言，太爽了！」
貼文一發布，網友紛紛留言：「是戈偉如欸」、「都是美女貴婦」、「右下那位是戈偉如女士嗎」、「戈偉如還是好有氣質」、「美魔女！」
1990年代初期，戈偉如曾經和當時剛踏入演藝圈、18歲的金城武傳出發展大9歲姐弟戀，後來因為已經達適婚年齡的戈偉如渴望步入婚姻，而剛起步的金城武重心仍在演藝事業，加上狗仔隊頻繁跟拍帶來壓力，最終小倆口決定分開，戀情無疾而終，不過這段緋聞雙方當事人從來沒有承認過。