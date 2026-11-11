我是廣告 請繼續往下閱讀

近日女團BESTie靠著〈戀愛的條件〉一曲再度翻紅，成員們的討論度更是直線上升，其中曾登上《換乘戀愛3》的宋多惠，她跟男友徐東鎮戀愛長跑的故事更是引人入勝，曾經是SM練習生的兩人，因為交往被公司發現，但是東鎮為了不耽誤女友的前程，選擇退出公司放棄偶像夢想，犧牲小我完成大我的故事讓許多粉絲聽哭了。多惠跟東鎮相識在高中，兩人是同一間音樂學院的學生，產生好感後從2010年開始交往，各自都是彼此的初戀， 後來兩人一起進入了SM當練習生，沒想到這段地下戀情卻被公司給發現。因為違反了禁愛令，兩人被要求其中一位要離開公司，但雙方都不願意讓另一半為了自己犧牲夢想，因此決定一起離開SM，後來多惠很快就進入了新的公司，但是東鎮的演藝之路卻躊躇不前，直到多惠以女團BESTie出道，東鎮卻放下了自己的偶像夢，選擇回到家裡開的店幫忙。不僅如此，在BESTie團體活動解散後，東鎮還當起了多惠的經紀人，在她身邊陪著一起跑通告，甚至為了保護女朋友的身分，他都只能隱藏兩人的關係，默默支持多惠的演藝活動，明明曾有站上舞台的夢想，但總是犧牲自己來為另一半推波助瀾。兩人直到2023年6月正式分手，並以前任身分登上《換乘戀愛3》，在節目中深愛對方，難分難捨、痛哭的畫面看哭許多人，雖然最終選擇時兩人沒有配對成功，但2024年7月他們宣布復合，讓這段從練習生時期開始的初戀迎來轉機。