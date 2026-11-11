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▲累計1至9月，經常性薪資中位數41120元，年增3.36%，為2020年有統計以來新高；平均數52100元、年增3.21%。（圖／翻攝主計總處簡報）

最低工資調升 主計總處：對低薪者挹注明顯

主計總處今（11）日公布9月薪資統計，9月經常性薪資平均數為 52,522 元，年增 3.14%；中位數為 41,356 元，年增 3.22%。若以累計今年前3季，平均數年增3.21%、中位數年增3.36%，均創有統計以來的新高。若加入獎金、紅利及加班費等，累計總薪資平均則來到4.54%，同樣創編以來最高。據統計，本國籍全時受僱員工9月薪資，經常性薪資平均數為 52,522 元，年增 3.14%；經常性薪資中位數為 41,356 元，年增 3.22%，增幅大於平均數。若累計1至9月，經常性薪資中位數41120元，年增3.36%，為2020年有統計以來新高；平均數52100元、年增3.21%；若加上獎金、紅利及加班費等非經常性薪資後的平均總薪資為4.54%，均創2018年有統計以來的新高。國勢普查處副處長譚文玲表示，若剔除物價因素，考量到民眾實質有感的薪資調幅，2024年、2025年、2026年1至9月的薪資中位數、平均數都是正成長。至於2021年至2022年實質薪資成長幅度偏低，甚至出現負成長，她指出與當時物價及加薪幅度有關，如2021年發生疫情三級警戒、2022年俄烏戰爭影響國內物價。另外，主計總處也歸納近6年1至9月經常性平均數，並運用各十分位數與2020年做比較，其中D1（即有10%員工低於該水準）薪資幅度增加20.1%，D2、D3約落在近2成，顯示最低工資調幅後，對於這3類挹注最大。而在D4至D7，薪資增幅就一路往下滑至12.4%，直到D8、D9又躍升至19.3%、16.7%。對此，譚文玲說明，最低薪資調升對於愈接近的薪資區間本來連帶提升效果就會比較高，但是隨著薪資區間距離最低工資愈遠，加薪效果愈減少。然而，針對D8、D9這類薪資水準較高的企業，加薪幅度增加就與最低工資沒有關係，更像是因為景氣暢旺拉抬高薪者的薪資水準。