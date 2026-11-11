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▲Bentley Taiwan總代理永三汽車匯聚品牌跨世代經典車款，從S1、Brooklands到Flying Spur，共同見證Bentley豪華房車的歷史傳承與設計演進。(圖 / 品牌提供)

嶄新 Flying Spur 為 Bentley 豪華四門轎跑房車揭開璀璨新章，將強悍動能與從容風範融於一身。核心搭載高性能 V8 油電混合動力系統，外觀以流暢俐落線條勾勒出現代姿態。睽違六十餘年，單圓頭燈經典再現，不僅成為最鮮明的視覺焦點，並與 Continental GT 家族相互輝映，延續一脈相承的設計語彙。單圓頭燈偕同水箱護罩與前保桿的線條革新，彰顯純粹美感。車側設計去繁就簡，移除前葉子板通風孔，以平滑弧面延伸，流露內斂的力量感。車尾巧妙平衡了優美車形與剛勁摺線 ; 行李廂蓋鑲嵌無框式尾燈，以清晰光影描繪「B」字造型，搭配車身同色牌照框，整體更為簡練。22 吋專屬輪圈選配，則在沉穩車身中注入躍動氣息。新增車色 Dark Teal 絲絨藍，汲取自然的沉靜力量，深邃金屬藍底色閃耀綠意，隨光影流轉映襯車身曲線，呈現迷人的色彩層次，為車主帶來更多個性化選擇。隨著Flying Spur嶄新登場， S 車型也重新加入產品線。搭載高性能油電混合動力系統（High Performance Hybrid），綜效輸出可達 680 PS 最大馬力與 930 Nm扭力峰值，不僅較前代提升 130 PS馬力，0–100 km/h 加速僅需 3.7 秒、極速達 308 km/h，兼具跑格的強悍性能與豪華房車的舒適駕馭。匹配S車型性能提升的底盤配備，為僅見於 Speed 以及 Mulliner 車型的Bentley高性能主動式底盤 ( Bentley Performance Active Chassis)，整合全輪驅動、雙閥門雙氣室避震器、扭力分配系統、48V 電子防傾桿、新一代ESC Dynamic 系統，與首見於Flying Spur S的電子限滑差速器（eLSD），同時具備全輪轉向功能，淬鍊出超乎想像的敏捷反應和精準操控。外觀採用 Blackline 亮黑套件，涵蓋亮黑矩陣格柵、黑化飛翼廠徽與「BENTLEY」字樣，並延伸至鯨黑後視鏡外蓋與車側飾條。車燈標配Speed 車型專屬運動化交錯紋路燈具設計，車尾則以燻黑尾燈結合運動化排氣管，全方位釋放跑格基因。座艙內裝，導入S 車型專屬直線座椅設計，全車系座椅絎縫樣式擴增至 5 款，每款皆由工匠耗時 12 小時手工縫製，契合從豪華舒適至熱血駕馭的多元駕乘需求。Bentley Taiwan總代理 永三汽車，特別匯聚品牌跨世代經典車款，其中最受矚目的當屬於1955年問世的S Series，這輛S1傳承了R-Type Continental的洲際長征精神，以高壓成型鋼製車體、鋁合金車門，打造出Bentley史上第一台單體式底盤車型，同時具備5至6人乘坐的完整功能性。而在1958 年誕生的S1 Continental Flying Spur，更是由 H.J. Mulliner 打造傳奇之作，以卓越性能、優雅車身與奢華座艙，奠定客製工藝結合車輛美學及性能的巔峰。’Flying Spur’之名，更是豎立了Bentley在四門轎跑房車不斷精益求精、自我挑戰的核心基因。近50年之後，第一代 Flying Spur在2005 年問世，憑藉旗艦地位的6.0 升 W12 強勁動力與 306 km/h 極速，確立豪華四門轎跑的地位。同場展出的開啟豪華房車黃金年代的 Arnage、以位於英國，世界首條專用賽道為名的Brooklands，以及盡顯旗艦氣度的 Mulsanne EWB等。每一款車，皆承載著各自時代的技術突破與夢想，共同見證 Bentley 從輝煌歷史邁向未來的傳承軌跡。Bentley全新Flying Spur展現至臻完美的車輛美學，從純粹熱血的運動性格，到 Mulliner 獨一無二的極致個人化訂製工藝，持續鞏固豪華性能轎跑房車無可取代的領導地位。歡迎洽詢Bentley Taiwan總代理 永三汽車 全台展示中心Bentley Taipei 02-2627-1890台北市內湖區內湖路一段238號Bentley Taichung 04-2475-3688台中市西屯區龍富路五段185號Bentley Kaohsiung 07-341-6888高雄市左營區博愛四路192號