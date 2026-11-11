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Gen.G對決BLG！兩隊都急需S16世界冠軍

▲韓國戰隊Gen.G對決中國戰隊Bilibili Gaming（BLG），賽事將於美國東部時間11月14日下午2時、台灣時間11月15日凌晨3時，在紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）開打。（圖／X@lolesports）

Chovy生涯首闖世界賽決賽！已終結多年世界賽魔咒

「左右手」決戰中路！Knight二度挑戰捧起召喚師獎盃

Chovy 與 Knight 兩人過往交手紀錄

賽事 賽制 對戰結果 S10 小組賽首輪 BO1 TES 1-0 DRX（Knight勝） S10 小組賽次輪 BO1 TES 1-0 DRX（Knight勝） 杭州亞運 準決賽 BO3 韓國 2-0 中國（Chovy勝） 2024 MSI 勝部決賽 BO5 GEN 3-1 BLG（Chovy勝） 2024 MSI 總決賽 BO5 GEN 3-1 BLG（Chovy勝）

BIN距離「世一上」只差一步！最後挑戰Gen.G Kiin

K／DA、真傷樂團回歸！MIYEON、SOYEON登台演出

2026英雄聯盟世界大賽（Worlds 2026）總決賽即將登場！T1已無緣挑戰4連霸，今年將由韓國戰隊Gen.G對決中國戰隊Bilibili Gaming（BLG），賽事將於美國東部時間11月14日下午2時、台灣時間11月15日凌晨3時，在紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）開打。除了兩支強隊爭奪世界冠軍，中路明星選手Chovy與Knight也將正面交鋒，迎來備受矚目的「左右手」對決。此外，玩家最愛的K／DA及真傷樂團（True Damage）也將睽違多年回歸並登上開幕表演舞台。《NOWNEWS今日新聞》整理S16總決賽4大看點，帶玩家一次掌握賽事焦點。今年總決賽由Gen.G對上BLG。Gen.G前身Samsung Galaxy曾於2017年拿下世界大賽冠軍，不過以Gen.G之名參賽後，始終未能闖進最後決賽，今年終於突破重圍，睽違9年再度站上冠軍戰舞台。BLG則是繼2024年拿下世界大賽亞軍後，再度挺進決賽。今年淘汰賽階段，BLG先後擊敗Dplus KIA及衛冕軍T1，成功取得冠軍戰門票。其中，擊敗T1更終結對方在世界大賽BO5系列賽對上LPL隊伍的13連勝紀錄，為這場決賽增添話題。英雄聯盟S16總決賽將於台灣時間11月15日凌晨3時開打，採BO5五戰三勝制，兩隊將爭奪2026年世界冠軍頭銜。Gen.G中路選手Chovy自2019年首次登上世界大賽舞台以來，長年被視為頂尖中路好手，卻曾多次在四強止步，分別於2021、2022、2024及2025年止步四強，其餘年份則都是8強止步，許多玩家也認為他在世界賽表現統治力不如預期。直到今年他終於率領Gen.G突破瓶頸，生涯首度闖進世界大賽總決賽，距離個人首座世界冠軍只差最後一勝。BLG中路選手Knight則是2024年世界大賽亞軍成員，當年在總決賽不敵T1，見證Faker率隊奪下二連霸。今年Knight在四強賽再次遇上T1，成功帶領BLG取勝，終結T1對上LPL隊伍的世界賽BO5連勝紀錄，也讓自己再次取得爭冠機會，是否能捧起召喚師獎盃，終結LPL多年奪冠荒，Knight的表現絕對是關鍵。這次決賽另一大焦點，就是Chovy與Knight的中路對決。Chovy在中國賽區及玩家社群常被稱為「右手」，Knight則有「左手」稱號，與他習慣使用左手操作滑鼠有關。兩人都是近年崛起的頂尖中路選手，曾在韓服高端積分對戰中相識，彼此也相當欣賞對方的操作實力。如今兩人終於在世界大賽最高舞台正面交鋒，無論誰勝出，都有機會迎來生涯首座世界冠軍。BLG上路選手Bin以自信、強勢的比賽風格聞名，也經常以「世界第一上路」（世一上）自我期許。去年世界大賽止步16強後，今年他重新出發，在淘汰賽接連面對強敵，並與HLE的Zeus、Dplus KIA的Siwoo及T1的Doran等上路選手交手，展現強大的路線壓制力。如今BLG成功挺進決賽，Bin距離替自己爭取「世一上」的評價只剩最後一道關卡，將正面迎戰Gen.G上路選手Kiin。兩人的對決也可能成為左右總決賽勝負的重要關鍵。除了賽事本身，2026世界大賽總決賽開幕表演同樣備受期待。英雄聯盟官方11日公布表演陣容，宣布遊戲虛擬音樂團體K／DA時隔多年回歸，將帶來全新單曲〈FIRESTARTER〉。演出陣容包括i-dle成員MIYEON、SOYEON，以及Sophie Powers、Mimi Webb，分別為遊戲角色獻聲。此外，另一支遊戲虛擬音樂團體真傷樂團（True Damage）也將同步回歸，演唱2026世界大賽主題曲〈Know My Name〉。兩大虛擬音樂團體難得同台，預料將為總決賽揭開精彩序幕。