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輝達執行長黃仁勳與一名疑似為中國間諜的女子、新加坡Megaspeed高階女主管黃樂（Alice Huang）爆出婚外情，消息震撼全球。黃仁勳在台灣享有巨星一般的地位，也屢被部分媒體封為「台灣之光」，如今形象受挫，外媒也關注民眾反應和情緒。黃仁勳時常造訪的店家老闆也感到相當震驚。根據路透報導，每逢黃仁勳訪台，熱情的粉絲與興奮的媒體總是如影隨形，部分媒體甚至將這股狂熱現象封為「仁來瘋」（Jensanity）；如今黃仁勳將面對輝達董事會與美國聯邦調查局（FBI）調查，釐清與女間諜之間的關係。黃仁勳來台時常造訪的店家也表示震驚，四平陽光商圈蜜餞行68歲的老闆娘坦言：「我一開始以為是假新聞！在我們心中他是一個照顧人的好老闆，怎麼會發生這種事？我很懷疑是不是真的。」黃仁勳的理髮師王永泰（Ray Wang）也說，「我每天替他祈禱，希望他能度過難關。我很想寫信鼓勵他，但覺得現在可能不是時候，因為他一定非常忙。」《BBC》也以「台灣之光」形象是否重挫為題訪問台灣民眾關於黃仁勳婚外情風波的看法，民眾看法兩極，有受訪者認為婚外情本身雖不令人意外，但對黃仁勳沒有警覺到中國間諜在身邊有些驚訝，亦有民眾認為黃仁勳過去的人設是建立在事業表現，不是顧家庭的形象，還不至於到崩人設的程度，亦有民眾更關注AI技術轉移至中國，對台灣供應鏈造成衝擊，進而影響台股表現。