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台灣最好的時代 卓榮泰：經濟果實分享2,350萬人

全國工業總會今（11）日舉辦第80屆工業節慶祝大會，吸引了近3000位工業界人士參與。工業總會理事長潘俊榮致詞提到，過去80年來，在一代代工業人持續傳承、拚博下，為今天台灣的經濟發展打下了良好的基石，更說傳統產業始終是帶動經濟繁榮與穩定社會的堅定磐石，呼籲政府AI科技固然重要，但須兼顧傳產轉型。潘俊榮表示，政府應積極引導傳產與AI共舞，讓兩者在發展道路上同行，切莫讓傳統產業在數位浪潮中落了隊。他強調產業界絕對是國家的後盾、政府的靠山，一定會與政府保持密切合作。呼籲全體產業界一定要與政府共同打拼，全力跟隨政府推動五大信賴產業及 AI 新十大建設等各項重大國家建設，朝正確方向發展並帶動產業繁榮。出席工業節的行政院長卓榮泰表示，在高科技產業帶動下，百工百業共同打拼出亮眼成績，現階段是台灣最好的時代，但政府更致力於推動「均衡台灣」，將經濟果實平均分給百工百業、全台2,350萬人。他說，透過專法及百億預算全力協助中小微企業轉型升級，並完善調度水電基礎建設與充裕人力資源。他強調，國家進步的動力掌握在產業界與政府手中，政府已擬定具體計畫與方向，呼籲產業界與政府團結同行，在既有80年的深厚基礎上持續創新、再創經濟新高峰。